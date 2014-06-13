АТО в Маріуполі пройшла успішно, затримано 30 терористів - радник Авакова

Антитерористична операція в Маріуполі пройшла успішно, затримано 30 терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Сьогодні о 5 ранку почалася заздалегідь спланована операція. Наказ на виконання операції дав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Операція складалася з кількох частин: в першу чергу, штурмова група - батальйон «Азов» - пішла на укріплення терористів. Також було здійснено оточення силами військ Національної гвардії і силами батальйону «Дніпро-1». Також Збройні сили України були виставлені по периметру міста для недопущення масового виїзду терористів з міста і недопущення вивезення зброї», - сказав він.

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За словами Геращенка, «операція пройшла успішно. Спочатку було знищено бетонні укріплення терористів, після застосування ручних гранатометів терористам було продемонстровано серйозність наших намірів. Затримано близько 30 терористів, їх всіх вивезено в безпечне місце. Зараз продовжується точкова зачистка, терористи почали ховатися в будинках і підвалах, щоб врятувати своє життя».

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Крім того, Геращенко зазначив, що «одного з керівників маріупольських терористів на прізвисько «Борода» знайшли в підвалі, попередивши, якщо він не вийде, то туди буде кинуто гранату. Тому ватажок здався».

За словами Геращенка, українські силовики у таборі терористів мали власних розвідників, які повідомляли про моральний стан і рівень підготовки бойовиків. Також було взято у полон терористів, які дали свідчення про місцезнаходження снайперських точок, мін, фугасів. Крім того, у будівлю, де перебували терористи, було закладено дві бомби, українські силовики знали про них, тому їх централізовано підірвали, і при цьому ніхто не загинув.

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«На всіх адміністративних будівлях міста Маріуполя вже вивішують українські прапори. У першу чергу, прапор було вивішено на будівлі Маріупольської міської ради, і місто знову повертається до свого нормального життя», - заявив радник міністра.

Як стверджує Геращенко, досягненням АТО в Маріуполі стало те, що жоден з мирних жителів не вийшов на захист терористів. «Не було жодної людини з городян, яка б прийшла підтримувати чи захищати терористів», - сказав він.

У свою чергу, керівник батальйону «Азов», який з місця подій вийшов по телефонному зв'язку на прес-конференцію, повідомив, що з боку українських силовиків жертв немає, троє легко поранені, один - тяжко, у нього поранення в черевну порожнину і плече. На даний момент проводиться операція.