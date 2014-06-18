BBC: Україна та Росія сперечаються за експонати кримських музеїв

До експозиції виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі", яка у липні минулого року почала подорож Європою, входять 609 музейних предметів з фондів шести музеїв України, чотири з яких розташовані у Криму. Серед експонатів – легендарні скіфські ювелірні вироби, повідомляє BBC Україна.

Міністерства культури та закордонних справ України вимагають повернення предметів Києву, а не анексованому Криму.

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В середині травня міністр культури України Євген Нищук своїм наказом передав музейні предмети експозиції на постійне зберігання Національному музею історії "до стабілізації політичної ситуації в Автономній Республіці Крим".

"Позиція нідерландської сторони є досить конструктивною і дає нам всі підстави розраховувати, що ці музейні експонати не будуть передані до АР Крим, щоб вони не опинилися в руках іншої держави", - заявляв ще у березні речник українського зовнішньополітичного відомства Євген Перебийніс.

Як повідомили ВВС Україна у прес-службі МЗС, позиція Нідерландів не змінилась і нині, але переговори про долю виставки тривають.

Втім, у Сімферополі та Москві також вважають, що музей Алларда Пірсона на їхньому боці.

"Щойно закінчиться строк прямого договору, повертатимемо експозицію в Крим. Музейники голландської сторони висловлюють абсолютну переконаність у тому, що за прямими договорами виставка має повернутися у лоно Криму", - заявила нещодавно в інтерв’ю ВВС Україна самопроголошена міністр культури Республіки Крим Арина Новосельська.

"З моєї точки зору, ситуація дуже складна. Зрозуміло, що музеї Криму найвищою мірою зацікавлені, щоб повернути колекцію назад. Оскільки на даний момент музеї Криму є частиною російської культури, Міністерство культури РФ і Міністерство закордонних справ, зрозуміло, надають всіляке сприяння, для того щоб ці речі повернулися назад", - сказав спеціальний представник президента Росії з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой в інтерв’ю газеті "Новые известия".

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За його словами, музейна спільнота, зокрема і нідерландська, вважає, що колекція повинна повернутися до Криму.

У квітні член президії кримського парламенту Валерій Косарев заявив, що в разі неповернення експозиції, самопроголошена республіка перерве будь-яку співпрацю з музеями Європи.

Експозиція виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі" у музеї Алларда Пірсона мала закінчитися 1 червня.

Однак офіційний сайт музею повідомляє, що її подовжено до кінця літа. Сайт також заявляє, що музейні предмети привезені з України.