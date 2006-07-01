УНП просить Ющенка втрутитися у ситуацію з дипломатом Соколовським

Центральний провід Української народної партії просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА взяти під особистий контроль виконання керівництвом Міністерства закордонних справ рішення судів про поновлення члена УНП Богдана СОКОЛОВСЬКОГО на дипломатичній службі.

Про це йдеться у зверненні Проводу УНП до Президента, текст якого передано УНІАН.

Як зазначають автори звернення, 4 лютого 2004 року Наказом МЗС України Б.СОКОЛОВСЬКОГО було незаконно звільнено з дипломатичної служби України - фактично за активну позицію як члена УНП. 17 листопада 2004 року Шевченківський районний суд Києва поновив Б.СОКОЛОВСЬКОГО на дипломатичній службі.

Як йдеться у зверненні керівництва УНП, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ впродовж багатьох років працював на різних наукових і дипломатичних посадах в МЗС України, у посольствах України в ФРН, США та Австрії і зарекомендував себе високим професіоналом і послідовним українським патріотом.

На жаль, констатують автори звернення, і після Помаранчевої революції МЗС України не виконало рішення суду і розпочало тривалу судову тяганину. Апеляційний і Вищий адміністративний суди України залишили в силі рішення першої інстанції про поновлення Б.СОКОЛОВСЬКОГО на дипломатичній службі.

Разом з тим, йдеться у зверненні УНП, “не зважаючи на законну силу всіх судових рішень, МЗС України вже понад два роки ухиляється від їх виконання. Дипломат, фактично, позбавлений права на професію. Не допомогли у цій справі і Департамент державної виконавчої служби Мін’юсту України, прокуратура”. На переконання керівництва УНП, така позиція МЗС суперечить Конституції та законам України і дискредитує нову владу.

У зв’язку з цим провід партії просить В.ЮЩЕНКА взяти під особистий контроль виконання судових рішень, “поновити досвідченого дипломата та патріота Б.СОКОЛОВСЬКОГО на дипломатичній службі України і притягнути до відповідальності винних у його багаторічних переслідуваннях”.

Як повідомляв УНІАН, Б.СОКОЛОВСЬКОГО звільнили з МЗС після того, як він позитивно висловився про генерала СБУ Валерія КРАВЧЕНКА, який у січні 2004 року у Німеччині зробив заяву про те, що влада наказує стежити за опозиційними політиками під час їх перебування за кордоном.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з позовом до Міністерства закордонних справ та міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА щодо незаконного звільнення його з МЗС. У своїй позовній заяві Б.СОКОЛОВСЬКИЙ вимагав від МЗС поновлення його на роботі та компенсації заробітної плати, яку йому не було виплачено протягом 14 місяців, коли він перебував у резерві МЗС. Суд задовольнив позов.

19 липня 2005 року Апеляційний суд Києва, а 21 лютого 2006 року Вищий адміністративний суд України залишили у силі рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 17 листопада 2004 року щодо поновлення СОКОЛОВСЬКОГО на дипломатичній службі.

Державна виконавча служба направила до Шевченківського райсуду м.Києва клопотання про кримінальну відповідальність посадовців МЗС відповідно до закону.