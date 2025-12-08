У місті немає світла, частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах.

Російська армія ввечері 8 грудня атакувала місто Суми - там пролунало близько десятка вибухів. Про це повідомили виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар та начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог атакує місто Суми. Пролунало декілька вибухів, працюють мобільні вогневі групи. Попередньо вибухи відбулися на околиці міста", - розповів у своєму телеграм-каналі Кобзар.

За словами Григорова, лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів. Інформація про постраждалих уточнюється.

Відео дня

"У Сумах відсутнє електропостачання, частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці приступлять до огляду пошкоджень і відновлення", - зазначив він.

Григоров додав, що загроза нових атак зберігається, тому закликав людей перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Російські удари по Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, Росія тероризує мирне містечко Фастів на Київщині ударами з повітря. Вночі 8 грудня через атаку зайнялися покрівлі 3-поверхової та одноповерхової будівель на площі 1500 кв.м. Також вибуховою хвилею було пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі.

Цієї ж ночі росіяни цинічно завдали ударів по Охтирці, що на Сумщині, - влучили у багатоповерхівку. Внаслідок цього відомо про сім постраждалих. Будинок зазнав масштабних пошкоджень. У Чернігові ворожим ударом пошкоджено житловий багатоповерховий будинок. Постраждало троє людей.

Вас також можуть зацікавити новини: