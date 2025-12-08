Україна прагне отримати від США і єврлпейців гарантії безпеки, які юридично зобов'яжуть союзників допомагати Україні у разі повторення агресії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відверто непроукраїнські пункти проєкту "мирного плану", наданого США, усунуто. Водночас, радники з національної безпеки України та країн Європи допрацюють новий варіант плану, аби потім передати його США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у коментарі журналістам.

Проєкти мирних планів

Зокрема, у глави держави запитали, чим відрізняється план американців, який секретар РНБО Рустем Умєров показував сьогодні від тих планів, які були розроблені раніше, після роботи груп у Женеві та Маямі.

"Різні плани, хоча база одна та сама. Було 28 пунктів, стало 20. Вирівняли цей напрямок, і зовсім такі, відверто непроукраїнські, пункти відійшли. Настрій американців, у принципі, за те, щоб знаходити компроміси. Безумовно, є складні питання, які стосуються території, там компроміс поки що не знайдено", - наголосив Зеленський.

Які гарантії безпеки потрібні Україні

Також Зеленський відзначив важливість питання гарантій безпеки. "Я ще раз підкреслюю, зі мною сьогодні погодився Марк Рюте [генеральний секретар НАТО], що головна відповідь на питання гарантій безпеки - це наступне: "А якщо після закінчення війни Росія в якийсь момент почне агресію знову? На що будуть готові партнери? На що може розраховувати Україна?". Ось це повинно бути у відповіді і в серці гарантій безпеки для України", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, важливо підкреслити, що сьогодні в Лондоні відбулись гарні розмови, в тому числі, за участі лідерів. Подальші обговорення мають відбуватися на рівні радників з національної безпеки [NSA].

"Це також говорить, що є прогрес від кожного плану, від першого до сьогоднішнього, який сьогоднім проговорювали вже з європейцями. Є невеличкий прогрес у бік можливого потенційного закінчення війни. Тобто радникам з національної безпеки ми залишили, вони будуть працювати над останньою версією плану, яку привіз Умєров", - наголосив Зеленський.

Йдеться про радників з країн Європи та України.

"Я думаю завтра буде план готовий, ввечері десь так. Ми ще раз на нього подивимося і відправимо в США", - підкреслив Зеленський.

Разом з тим, президент відповів на питання, чи віре він в те, що гарантії безпеки, які Україні можливо нададуть партнери, спрацюють у разі необхідності.

"У нас немає інших партнерів. Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати - це від США. Безумовно, якщо буде не Будапештський меморандум та не порожні обіцянки, а гарантії будуть legally binding [юридично зобов'язуючими - УНІАН], і будуть проголосовані в Конгресі США. Про це ми говоримо. Вони ставляться поки що позитивно до такого руху.

І європейські гарантії безпеки – це Коаліція охочих, - в принципі, вони вже готові. Головне, на що партнери будуть готові у разі повторної агресії в Росії.

Поки що на це відповіді я ще не отримав", - повідомив Зеленський.

До того ж, президент відповів, чи розглядаться варіант, що Україна віддасть якісь території.

"Ми не маємо по закону ніякого права, по закону України, по нашій Конституції, по міжнародному праву. Якщо чесно, і морального права також не маємо. Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали територію. Ми, безумовно, не хочемо нічого віддавати, за це ми і боремось. Ви це прекрасно знаєте. Американці сьогодні шукають компроміс, буду відвертим", - наголосив Зеленський.

Питання відбудови України

Також президент прокоментував перспективи відновлення України.

"Це стосується грошей. І тут ми не можемо не брати до уваги європейський погляд. Ми про це сьогодні говорили, будемо говорити далі. Тому важливе залучення Європи до цього спілкування", - зазначив президент.

Робота над "мирним планом" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров та Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов кілька днів в США працювали з представниками президента США Дональда Трампа, щоб отримати від американської сторони повну інформацію про їхню розмову в Москві та всі проекти поточних пропозицій.

Зеленський наголошував, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, перш за все від США.

