Повідомляється про бойові дії у південній частині Костянтинівки.

У Костянтинівці, на околицях якої вже відбуваються бойові дії, досі живуть цивільні. Про це розповіли у матеріалі журналісти Reuters, що побували в місті.

Журналісти поспілкувалися з місцевим мешканцем – 65-річним Володимиром, що постійно ховається у підвалі свого будинку. На будинку можна побачити чисельні сліди осколків.

"Все навколо нас постраждало, все згоріло. Це страшно, але ми живемо – що тут поробиш? Важко, але можна терпіти. Ми вже звикли, трохи освоїлися", – розповів він.

Чоловік облаштував житло серед сірих бетонних стін, приніс туди кухонні шафи, плиту, генератор. Пересувається із налобним ліхтариком. Володимир, з його слів, залишається у місті, щоб доглядати за хворою тещею. Він та інші люди виживають у зруйнованих бомбами та осколками будинках напередодні зими.

Мешканці запаслися їжею у гуманітарних працівників, які більше не здійснюють доставку через небезпеку. Вони також збирають дощову воду, яку пізніше очищують на польовій станції неподалік. Журналісти бачили, як літня жінка тягнула на візку пропановий балон.

Інший мешканець, 54-річний Юрій, розповів, що нещодавно сусіди витягли його з-під завалів нещодавнього російського удару по його багатоквартирному будинку. Його поранило, і йому досі боляче.

"Куди мені йти? З чим?" — сказав він, додавши, що щомісячна орендна плата в іншому місці майже втричі перевищує його пенсію, яка становить близько 85 доларів.

"Можливо, його рознесе на шматки", – сказав він про свій пошкоджений будинок, – "але принаймні він мій".

Наступ росіян на Костянтинівку

Видання пише, що російські війська наступають на місто, яке колись було ключовим центром для східних сил України. Костянтинівка – це одне з міст, яке Україна, за так званим "мирним планом" США, має передати Росії без бою.

"Оскільки стратегічно важливе місто Покровськ знаходиться на межі захоплення, чиновники та аналітики вважають, що Росія тепер націлиться на так званий "пояс фортець" з решти міст на сході, що знаходяться під контролем України", - йдеться у статті.

Зазначається, що Костянтинівка є найбільш вразливою. І, за даними Deep State, на її південній околиці вже вирують бої. Вдалині лунають потужні вибухи, а над головою свистять дрони, часто по кілька одночасно.

Українські солдати шукають укриття під деревами та в залишках будівель зруйнованого міста. 32-річний Дмитро з 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" сказав, що він мало вірить у закінчення бойових дій.

"Я вважаю кожен сантиметр батьківщини важливим. І ми не плануємо просто так її віддавати", – сказав він.

Війна з Росією - останні новини

Нагадаємо, що Сили оборони України відійшли з частини позицій під Покровськом і Мирноградом, зокрема в районі сіл Сухий Яр і Лисівка. Маневр було здійснено кілька тижнів тому, щоб не допустити потенційного оточення і вирівняти лінію фронту.

Водночас армія РФ нещодавно просунулася в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на Донеччині, а саме в центральній частині Плещіївки (на південний схід від Костянтинівки). А українські війська просунулися на Новопавлівському напрямку, а саме на північ від села Філія на Дніпропетровщині.

