Півненко пояснив, що загальна мобілізація залишиться.

Генеральний штаб щомісяця виділятиме по 50 або 100 військових на конкретні напрямки, де працюють бригади, повідомив командувач НГУ Олександр Півненко полях форуму Digital Defence Forum, пише РБК-Україна.

На думку Півненка, цієї кількості військових буде достатньо. Він пояснив, що загальна мобілізація залишається, а новий добір стане додатковим механізмом підсилення.

"Ідея дуже непогана. Розподіл певної кількості особового складу по бойовим бригадам, по їх розташуванню на лінії бойового зіткнення. Тобто ви ж розумієте, що одна історія знаходитися на Харківщині, інша - на Покровському, на Костянтинівці, на Лимані, на Запорізькому напрямку. Тобто це дуже важливо", - пояснив командувач НГУ.

Відео дня

За його словами, підготовка особового складу залишиться централізованою. Тобто, новобранці проходитимуть навчання у спеціальних центрах протягом 57 днів БЗВП, а вже потім їх направлятимуть у бригади, де ще протягом двох тижнів триватиме злагодження.

Півненко також пояснив, як система працювала до того, як президент України Володимир Зеленський вніс відповідне рішення.

"Загальна мобілізація залишається: нам визначають певну кількість людей, і Генштаб щомісяця їх розподіляє. Рекрутингом займаються "Хартія", "Азов" та інші підрозділи. Нам потрібно, щоб ці 50–100 людей на місяць підсилювали бригади точково. Сьогодні мобілізація не така, як хотілося б - відсотків на 30% не вистачає", - зазначив командувач НГУ.

Мобілізація в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд України змінив правила бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, які подані на бронювання. Очікується, що завдяки цим змінам рішення про бронювання ухвалюватимуть "швидше". Це дозволить оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

Також ми писали, що полковник, начальник управління штурмових підрозділів Збройних сил України Валентин Манько вважає, що в країні вистачає людей, але є проблеми з інформаційною політикою. Саме тому й є велика кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Манько зазначив, що навіть у Росії немає такої кількості СЗЧ. Він додав, що немає випадків засудження за такі вчинки, а, навпаки, проводиться амністія. Тому він прогнозує, що це породжуватиме наступні і наступні дезертирства.

Вас також можуть зацікавити новини: