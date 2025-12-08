Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Російські загарбницькі війська окупували пʼять населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

"Ворог окупував Лисівку, Сухий Яр, Гнатівку, Ріг та Новопавлівку", – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними авторів проєкту, ворог просунувся поблизу Покровська. Також фіксується просування окупантів у Мирнограді та Сіверську.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Водночас варто зазначити, що у ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли про маневр Сил оборони України на Покровському напрямку. Українські підрозділи відійшли з частини позицій під Покровськом і Мирноградом, зокрема в районі сіл Сухий Яр і Лисівка.

8 грудня у Повітряних силах повідомили про загибель пілота Су-27. Підполковник Євгеній Іванов виконував бойове завдання на сході країни.

"Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович", – повідомили у Командуванні ПС ЗСУ.

Тим часом майор Олександр Якимович розповів, що в Україні ліквідують інтернаціональні легіони. За його словами, залишиться тільки Міжнародний легіон при ГУР.

