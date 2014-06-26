Робота половини українських вугільних шахт економічно недоцільна - експерт

Робота половини українських шахт і виробничих потужностей економічно недоцільна незалежно від відносин України з Європейським Союзом.

Таку думку під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1+1» висловив глава правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

«Проблеми вугільної промисловості - це не питання співробітництва України та ЄС. Це стара фундаментальна проблема. Ми повинні визнати, що половина українських шахт і потужностей є економічно недоцільними», - сказав Бураковський.

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За його словами, проблеми вугільної промисловості потрібно вирішувати і в умовах асоціацію з ЄС, і без неї.

Він повідомив, що українським металургам для виробництва конкурентоспроможної продукції на експорт вигідніше завозити вугілля з інших країн, зокрема, з Польщі.

При цьому аналогічні проблеми існували в російській вугільній промисловості, і у результаті це призвело до масового закриття шахт в сусідній з Україною Ростовській області.

«У Ростовській області вугільна промисловість померла в силу економічних та інших причин», - сказав Бураковський.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк раніше заявляв, що бюджетні дотації державних вугільних підприємств Донецької та Луганської областей, з урахуванням покриття збитків шахт та виплати зарплати шахтарям, на 2014 рік становлять 34 млрд гривень, а уряд платить за кожну тонну вугілля, видобуту на держшахтах, в середньому 1,5 тис. грн, при тому що комерційна вартість вугілля досягає 600 грн/тонну.

Раніше ЗМІ повідомляли, що екс-президент України Віктор Янукович отримував незаконний дохід на тендерах з постачання вугілля для державних енергокомпаній. Ціна тонни вугілля становила близько 400 грн, однак після перепродажу його через кілька компаній вартість вугілля збільшувався до 1 тис. грн. Таким чином, 600 грн осідало в "кишенях" оточення Януковича.

Довідка УНІАН. Державні вугільні шахти за січень-квітень 2014 збільшили збитки від випуску товарної продукції, без урахування держпідтримки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покриття цих збитків з державного бюджету надійшло 4,308 млрд грн.

Державні шахти за 2013 збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.