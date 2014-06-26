Ключові посади в судовій системі у тих осіб, які дали важелі впливу Януковичу - експерт



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови ”Центру політико-правових реформ” Роман Куйбіда на прес-конференції.

«На сьогоднішній день найскладніша проблема для реформування судів – це опір великої частини судової системи і опір колишньої політичної влади. На жаль, ключові посади в судовій системі України обіймають ті ж самі особи, які проводили судову реформу в 2010 року під президента Януковича для того, щоб встановити важелі впливу для нього», - вважає він.

«23 лютого було прийнято закон, який залишився непоміченим, і досі багато суддів його не бачили – це закон, який повертає парламентському комітету з питань правосуддя і верховенства права право вирішувати усі кадрові питання», - зазначив експерт.

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Куйбіда зауважив, що «без цього комітету, який очолює автор судової реформи 2010 року Сергій Ківалов, нова Вища рада юстиції, яка буде сформована, не зможе прийняти жодного рішення. Більшість цього комітету залишається за попередньою політичною владою і, відповідно, вона і надалі буде утримувати контроль над суддями».

«Такий механізм, коли Вища рада юстиції не може прийняти рішення без парламентського комітету, не відповідає Конституції України та міжнародним стандартам», - переконаний експерт.