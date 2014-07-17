Малазійський Boeing-777 летів вище закритого для польотів рівня - Eurocontrol
22:35, 17 липня 2014Політика
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Малазійський літак Боїнг-777, який розбився в Донецькій області, летів над закритим для польотів простором.
REUTERS
Про це повідомляє європейська диспетчерська служба Eurocontrol.
"Згідно з нашими даними, літак летів на політному рівні 330 (приблизно 10 тисяч метрів), коли він зник з радарів. Цей маршрут було закрито українською владою від землі і до рівня 320, але він був відкритий на висоті, на якій летів літак", - сказано в повідомленні.
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СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили Боїнг. На борту було 295 (за іншими даними - 300) людей. За попередніми даними, усі загинули.
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