Малазійський Boeing-777 летів вище закритого для польотів рівня - Eurocontrol

Про це повідомляє європейська диспетчерська служба Eurocontrol.

"Згідно з нашими даними, літак летів на політному рівні 330 (приблизно 10 тисяч метрів), коли він зник з радарів. Цей маршрут було закрито українською владою від землі і до рівня 320, але він був відкритий на висоті, на якій летів літак", - сказано в повідомленні.

Читайте такожВ Донецькій області терористи збили пасажирський літак. Фото. Відео (оновлюється)Після катастрофи Україна повністю закрила повітряний простір над Донбасом.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили Боїнг. На борту було 295 (за іншими даними - 300) людей. За попередніми даними, усі загинули.