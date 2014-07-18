Делегація ОБСЄ прибула на місце падіння Боїнга у Донецькій області - російські ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости.

У складі делегації майже 20 осіб. Вони приїхали на п'яти машинах, спілкуються з рятувальниками, оглядають місце події і поки відмовляються від спілкування з пресою.

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