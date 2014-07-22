Тіла загиблих пасажирів Боїнга-777 можуть направити до Голландії протягом доби

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Харкові сказав перекладач малайзійської місії Мохамад Акман Алі.

“Наскільки я знаю, це буде одразу як тільки всі процедури будуть завершені. Може бути сьогодні, може бути завтра. Це залежить від іншої сторони”, - сказав він, наголосивши, що він достеменно не володіє інформацією про час відправлення тіл.

За його словами, до Харкова з Києва вчора ввечері прибула делегація у складі 42 осіб, у тому числі 5 представників преси. Мохамад Акман Алі зазначив, що зараз на “Заводі імені Малишева” проходить попередня процедура ідентифікації тіл та встановлення цілісності тіл загиблих. Там працюють спеціалісти з Голландії, Малайзії та Німеччини. Він додав, що офіційно рідні загиблих з Малайзії до Харкова не приїжджали.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят. В літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки). Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

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Літак упав в районі міста Шахтарськ Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих. Бойовики перешкоджали доступу до місця аварії.

Увечері 21 липня потяг з тілами загиблих внаслідок трагедії літака вирушив з Тореза Донецької області у напрямку Харкова через Донецьк. 22 липня потяг у складі якого 6 вагонів (4 вагони-рефрежиратори та 2 вагони), заїхав спеціальною залізничною гілкою на територію “Заводу імені Малишева” в Харкові.