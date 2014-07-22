Продаж озброєння Росії буде суперечити коду поведінки всього ЄС - Клімкін

Таку думку він висловив у вівторок в Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів щодо ембарго на озброєння та угоду про продаж Францією Росії кораблів «Містраль», передає власний кореспондент УНІАН.

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„Постачання озброєння у ситуації, яка склалася, буде проти коду поведінки ЄС. Якщо ми зараз говоримо про постачання «Містраля», якщо ви бачите поведінку ЄС – це проти неї. Рішення будуть ухвалювати ЄС та держави-члени, але ми сподіваємося, що в цьому напрямку буде зроблено ряд кроків”, - сказав Клімкін.

Міністр висловив переконання, що ЄС має продемонструвати чіткий сигнал солідарності з Україною і тримати тиск на Росію.

Як повідомляв УНІАН, Росія після анексії Криму продовжує військову агресію проти України.

Українці закликали ЄС не продавати Росії зброю, зокрема, французькі військові кораблі «Містраль». Західні партнери також закликають Париж не постачати Росії «Містралі». США та союзники твердять, що за нинішніх умов надання Москві високоякісної зброї є недоречним. Росія не має можливості виробляти такі кораблі. Вертольотоносці «Містраль» дають можливість висадити батальйон морської піхоти і бронетехніку на берег на відстані до 10 тисяч кілометрів від порту приписки без дозаправки. Аналітики твердять, що навіть армія колишнього СРСР не мала такого озброєння.

Однак, 21 липня президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Франція виконає свої зобов’язання щодо будівництва першого військового корабля типу «Містраль» для Росії, оскільки Москва вже заплатила за цим контрактом. За словами Олланда, в іншому разі штрафні санкції становили б 1,1 млрд євро. «Угода була укладена в 2011 році, корабель майже готовий і має бути переданий у жовтні», – сказав Олланд.

Роботу над другим кораблем класу «Містраль» президент Франції пов’язав із позицією Москви щодо української кризи. За його словами, якщо обмеження стосовно Росії будуть запроваджені, це «має статися на рівні ЄС і стосуватиметься лише майбутніх поставок техніки».

«Поки цього немає, подивимося, чи поводитиме себе Росія погано», – сказав Олланд.