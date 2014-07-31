Яценюк не вірить в існування секретних домовленостей Меркель і Путіна

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, таку думку висловив прем’єр-міністр України, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції.

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Яценюк підкреслив, що довіряє європейським партнерам. «Я повністю довіряю нашим європейським партнерам. І я переконаний в міцній єдності між членами ЄС і США», - сказав прем’єр-міністр України.

Він зазначив, що провів низку розмов із Канцлером ФРН: «Ми переконані, що ЄС поділяє цінності, а не ціни («values but not value»)».

«Ангела Меркель завжди права. Це пункт перший. Якщо вона неправа – дивіться пункт перший», - сказав він.

Глава уряду підкреслив, що «не вірить в жодні секретні домовленості»: «Це глобальні виклики – не лише для України, а для всієї міжнародної спільноти».

Він наголосив, що Росія постійно порушує міжнародне право: «Це країна з агресивним стилем, яка хоче перемалювати кордони, встановлені після Другої світової війни. Вони (Росія) хочуть переглянути її наслідки, і вони не мають права цього робити».

«Ми зробимо все, щоб відновити право й порядок, міжнародне право у світі. І президент Путін також повинен виконувати свої зобов’язання», - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, британська газета Independent написала про розробку Федеральним канцлером Німеччини Ангелом Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним таємного плану стосовно України.

Independent повідомляє, що основні цілі цього плану полягали у стабілізації ситуації на кордоні України, а також у наданні серйозної допомоги її економіці шляхом досягнення нової енергетичної угоди. Якби Росія погодилася на ці умови, міжнародному співтовариству довелося б піти на визнання незалежності Криму і його анексії Росією. Для досягнення першої мети плану Росія мала припинити військову і фінансову допомогу сепаратистам на сході України. Частиною потенційної угоди стало б надання цьому регіону певного ступеня автономії.

Одночасно план передбачав, що президент України не даватиме своєї згоди на вступ країни в НАТО. У відповідь Путін не став би блокувати або втручатися у нові торгові відносини Києва з Євросоюзом, передбачені Угодою про асоціацію, яка було підписано кілька тижнів тому.

Крім того, згідно з секретним планом, Україні була б запропонована нова довгострокова угода з "Газпромом" з енергетичних поставок і ціни на газ.

Росія також виплатила б Україні мільярд доларів, які Київ недоотримав за базування Чорноморського флоту в Криму і Севастополі.

Переговори Меркель з Путіним забуксували через катастрофу 17 липня малайзійського "Боїнгу", проте вони можуть продовжитися, як тільки слідству буде дано хід.