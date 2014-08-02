Генпрокуратура порушила 60 кримінальних справ за державну зраду

У злочинах, пов’язаних із тероризмом та сепаратизмом, викрито майже 1,5 тис. осіб, відкрито 60 кримінальних проваджень за державну зраду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розширеного засідання колегії Генеральної прокуратури України.

Ярема зазначив, що правоохоронними органами вживаються максимально можливі заходи щодо протидії проявам сепаратизму і тероризму.

"За такими фактами зареєстровано більше 2 тисяч кримінальних проваджень, викрито у вчиненні злочинів майже 1,5 тисячі осіб, направлено до суду близько 40 обвинувальних актів", - зазначив генпрокурор.

Загалом розпочато понад 60 кримінальних проваджень за вчинення державної зради, близько 40 проваджень - за фактами дезертирства, ухилення від військової служби та недбале до неї ставлення.

"Мусимо визнати, що сотні загиблих патріотів України - це, у тому числі, внаслідок зради окремих людей у погонах", - сказав Ярема.

Так, він навів кілька прикладів, зокрема, про викритого у державній зраді одного із заступників командира внутрішніх військ України, який передавав Збройним силам РФ інформацію з обмеженим доступом щодо дислокації та діяльності внутрішніх військ України.

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Крім того, командир батальйону патрульно-постової служби Горлівського міського управління з частиною підпорядкованих йому працівників міліції перейшли на бік терористів.

"За потурання зрадників у погонах бойовикам передавалася зброя та припаси", - підкреслив Ярема.

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