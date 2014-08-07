РНБО: У Запорізькій області збито російський безпілотник

Повідомляє сайт РНБО з посиланням на речника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрія Лисенко.

Протягом минулої доби повітряні цілі були виявлені на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби у Херсонській області: один безпілотник рухався над водною поверхнею Перекопської затоки на Херсонщині, другий – з території тимчасово окупованого Криму в напрямку села Чаплинка на висоті близько 1 км. Читайте такожПрикордонники зафіксували російські безпілотники на Херсонщині

О 23:15 на цьому ж напрямі ще один безпілотник порушив повітряний простір України на висоті близько 1,5 км.

За словами Лисенка, ці факти порушення повітряного простору не залишаються без відповіді.

Учора о 21:40 військовослужбовці 8-го батальйону територіальної оборони спільно з прикордонниками виявили та збили російський безпілотник в Приазовському районі Запорізької області.