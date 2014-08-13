ЗМІ: Під Донецьком терористи розстріляли автобус з бійцями АТО

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Хріново! Тільки поїхав до столиці, одна з боєвих груп напоролась на "п*дарасів". Маємо страшні втрати... Помстимося", - повідомив Ярош.

У той же час, журналісти повідомляють, що автобус з українськими бійцями на підступах до Донецька безжально розстріляли терористи, внаслідок чого загинуло від 8 до 12 військових, повідомляє ТСН.

Зокрема, командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко цієї ночі висловив співчуття у зв'язку з загибеллю бійців.

"Хлопці, як же так? І вчора ми були разом і завтра повинні були ... чорт ... земля пухом. Не можу говорити, нехай командир підрозділу... Хлопці, мої співчуття, тримайтеся .. Та яке там, краще зализуйте рани і підемо разом кришити цю нечисть. Ідуть кращі. Земля пухом... Спасибі, що Ви були і жили заради України", - написав Семенченко.