У Львові активісти протестували проти заяв журналіста Дроздова, який зриває мобілізацію

У прямому ефірі на одній з телепрограм журналіст звернувся до глядацької аудиторії із закликом не проводити жодної мобілізації. Львів’яни категорично засудили антидержавні заяви Остапа Дроздова та вимагали від прокуратури Львівської області перевірити на відповідність чинному законодавству його висловлювання.

Молодь скандували перед прокуратурою: «Дроздов+Кісєльов = любов!», «Дроздов – голубий берет Кремля!», «Прокурори, не покривайте зрадника!».

Окрім цього, активісти передали у прокуратуру звернення з вимогою вжити невідкладних заходів для перевірки публічних висловлювань Остапа Дроздова від 24 липня 2014 року на відповідність Конституції України та Закону України «Про основи національної безпеки України» щодо забезпечення територіальної цілісності, суверенітету та національної безпеки України, а також наявності у таких діях складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 та ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

За словами пікетувальників, такі заклики використали засоби масової інформації Російської Федерації з пропагандистською метою перешкоджання мобілізаційній підготовці в Україні та присвоєння їй негативного публічного контексту.

«Закликаючи бойкотувати часткову мобілізацію, ця особа публічно перешкоджає доукомплектуванню українського війська та успішному здійсненню антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. Такі дії шкодять обороноздатності України та інформаційній безпеці – це державна зрада, кримінальне правопорушення передбачене статтею 111 Кримінального кодексу України. Окрім цього, будь-яке перешкоджання діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період теж є злочином, що передбачає відповідальність за ст. 114-1 Кримінального кодексу України», –зазначив активіст Данило Фернеза.