Порошенко зустрівся зі звільненими з полону військовими
15:20, 15 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко зустрівся з військовими, яких звільнили з полону.
Президент зустрівся із військовими / facebook.com/petroporoshenko
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Зустрівся з військовими, яких звільнили з полону. Дякую за честь і мужність справжнім чоловікам. Пишаюсь їх вірністю державі. Попри все – втрати і горе для нашої країни, ми сильні і горді, коли в нас є військові, для яких честь, гідність, Україна - не просто слова, а життя. Слава Україні!», - написав президент.
Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області з полону бойовиків 14 серпня було звільнено 25 українських військовослужбовців.
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