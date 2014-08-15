Порошенко зустрівся зі звільненими з полону військовими

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Зустрівся з військовими, яких звільнили з полону. Дякую за честь і мужність справжнім чоловікам. Пишаюсь їх вірністю державі. Попри все – втрати і горе для нашої країни, ми сильні і горді, коли в нас є військові, для яких честь, гідність, Україна - не просто слова, а життя. Слава Україні!», - написав президент.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області з полону бойовиків 14 серпня було звільнено 25 українських військовослужбовців.