Бойовики анонсують порушення Україною перемир'я - журналіст

Бойовики анонсували прес-конференцію на тему причин, через які Україна порушила режимприпинення вогню.

Про це повідомив журналіст BBC Деніел Стендфорд на своїй сторінці у Twitter.

"Як тільки почалося перемир'я, я отримую листа від "Новоросії" - запросили мене на прес-конференції у вівторок про те, чому Україна порушує режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко заявив, що у Мінську підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню.

Документ підписали на зустрічі тристоронньої контактної групи. ОБСЄ в Мінську представляє Хайді Тальявіні, Україна - екс-президент Леонід Кучма, Росію - посол в Україні Михайло Зурабов.

Від бойовиків приїхав самопроголошений "прем'єр-міністр" так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

У свою чергу, як заявили бойовики російському агенству РИА Новости, їх терористичні організації "ЛНР" та "ДНР", як і раніше, мають намір від'єднатися від України.

"Ми збираємося продовжити курс на від'єднання. Припинення вогню - це вимушена міра. Нам належить ще багато чого зробити", - сказав бойовик, який вважає себе "прем'єром" терористичної організації "ЛНР".

As ceasefire starts I receive email from "Novorussia" inviting me to a press conference on Tuesday on Ukraine is why breaking the ceasefire