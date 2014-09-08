Комбата «Прикарпаття» Комара звільнено з-під варти під заставу у 60 тис. грн

Командира батальйону «Прикарпаття» підполковника Віталія Комара звільнено з-під варти під заставу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, за рішенням Апеляційного суду Одеської області, яке відбулося сьогодні, розмір застави було зменшено до 60 тис. грн.

3 вересня підполковник Комар був затриманий і доставлений до військової прокуратури Південного регіону, а згодом заарештований на два місяці. Таке рішення прийняв Приморський райсуд Одеси. За рішенням цього суду, комбат мав вийти на волю при внесенні застави в розмірі близько 300 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Генеральної прокуратури, Комару було оголошено підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 409 (відмова від несення обов’язків військової служби у бойовій обстановці), ч. 1 ст. 426 (бездіяльність військової влади) та ч. 2 ст. 402 (непокора) Кримінального кодексу України.

Військова прокуратура Південного регіону України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно всіх військовослужбовців батальйону територіальної оборони «Прикарпаття», які «самовільно залишили бойові позиції в зоні проведення антитерористичної операції», зауважили у ГПУ.