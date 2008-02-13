БЮТ: всі зміни до закону про держзакупівлі погоджені з НУНС і Банковою

Фракція Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді України наголошує, що всі процедури з розробки, узгодження та прийняття законопроекту про державні закупівлі чітко погоджувались зі всіма суб’єктами демократичної коаліції.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві фракції БЮТ у парламенті з приводу голосування змін до Закону України про державні закупівлі.

“Депутатів фракції БЮТ у Верховній Раді України, чесно кажучи, дивує позиція деяких політиків, які намагаються зчинити бурю в склянці води”, - зазначають автори заяви. Вони нагадують, що 12 лютого 2008 року в парламенті були проголосовані зміни до Закону про державні закупівлі. “Всі знають, що чинне законодавство у цій сфері далеке від досконалого, викликає чимало нарікань у суспільстві, а тому ситуацію необхідно виправляти негайно”, - підкреслюється в документі.

Тому, підкреслює БЮТ, “фракція виходила саме з таких позицій. Інших мотивів нашого голосування за зміни до закону шукати не треба, бо їх немає”.

“Всі процедури по розробці, узгодженню та прийнятті Закону чітко погоджувались зі всіма суб’єктами демократичної коаліції. Законопроект був підтриманий профільним комітетом Верховної Ради України. Фракція БЮТ готова була голосувати за законопроект, який вносився Президентом України, однак пізніше був відкликаний”, - підкреслюється в заяві.

Як зазначають у БЮТ, “прийнявши Закон у першому читанні, Верховна Рада фактично розблокувала багаторічний не прозорий та корупційний процес у сфері державних закупівель”.

Окрім того, автори заяви нагадують, що: “По-перше, саме ці зміни до закону було внесено на розгляд Верховної Ради за рішенням Політичної Ради коаліції демократичних сил. По-друге, на законопроекті, який голосувався вчора, стоять підписи заступників керівників фракцій Блоку Юлії Тимошенко та «Народного Союзу - Наша Україна» – Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА та Романа ЗВАРИЧА, відповідно. По-третє, саме ці зміни до Закону були остаточно і цілком погоджені із Секретаріатом Президента України та завізовані першим заступником голови Секретаріату Олександром ШЛАПАКОМ”.

У заяві наголошується, що “весь процес було організовано публічно і прозоро. Тут немає жодних підводних течій чи подвійного дна”.

Фракція БЮТ закликає своїх партнерів по демократичній коаліції “консолідувати зусилля і виконувати ті завдання, які стоять сьогодні перед країною, а не розхитувати човна та шукати підстав для непогоджень і непорозумінь”.

БЮТ наголошує, що “Закон був прийнятий лише у першому читанні. До остаточного прийняття Закону про державні закупівлі будь-хто може надсилати свої пропозиції і вдосконалювати цей Закон”.

“Фракція БЮТ у Верховній Раді України зробить все можливе, щоб зупинити корупцію в Україні”, - наголошується у заяві, підписаній головою фракції БЮТ у Верховній Раді України Іваном КИРИЛЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, “за” прийняття у першому читанні змін до закону про держзакупівлі проголосували 282 із 445 народних депутатів, зареєстрованих в залі. За проголосували 120 депутатів із фракції Партії регіонів, 135 – із БЮТ і 27 – з КПУ. Не голосували в повному складі фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і Блоку Литвина.

Сьогодні глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА повідомив, що Президент України не підпише закон про державні закупівлі.

«Щонайменше третє спільне голосування «бютівців» і «регіоналів», очевидно, слід буде розцінювати як фактичне оформлення та підтвердження нового формату коаліції. Такий крутий віраж у розстановці парламентських сил означатиме, що де-факто більшість у ВР не відповідає коаліційній угоді. Також спотворюється волевиявлення виборців, які голосували за майбутню коаліцію між БЮТ і НУ-НС. Наслідки усіх цих нових обставин прогнозувати важко», – сказав В.БАЛОГА.