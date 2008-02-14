Медведько покаявся - депутати змінили гнів на милість

Вчора парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відхилив проект ухвали про висловлення недовіри генпрокуророві Олександру Медведьку і тим самим відмовився вносити питання про його відставку на розгляд у Верховну Раду, пише "Коммерсантъ-Україна".

Виступ народного депутата Юрія Прокопчука (БЮТ), який відповідав за аналіз звіту, заздалегідь наданого генпрокурором, був досить стриманим. Головні претензії були пов`язані переважно з низькою розкриваністю злочинів, зокрема резонансних. "Дуже багато скарг - потрібно працювати потужніше", - м`яко покартав він генпрокурора. При цьому жорстких претензій до роботи пана Медведька у виступі депутата не прозвучало. "Особисто я не бачу підстав для звільнення Олександра Івановича", - резюмував пан Прокопчук.

Потім слово надали Олександру Медведьку - перед депутатами він виступав сидячи. "Я згоден, що в роботі є і недоліки, і порушення, але ми на це реагуємо і вживаємо всіх необхідних заходів", - запевнив генпрокурор. В ході свого виступу він погоджувався з претензіями, висловленими в адресу генпрокуратури, при цьому не забуваючи наводити статистичні дані, що свідчать про успіхи роботи ГПУ. "Недоліки в роботі Головного слідчого управління, звичайно, є, проте минулого року було завершено і направлено до суду найбільшу за останні десять років кількість кримінальних справ", - захищався пан Медведько.

Він готовий був говорити і про резонансні справи, але тут йому похвастати було нічим. "Мені дійсно соромно говорити про це, але конкретних результатів, таких, щоб ми сказали, що у нас є обвинувачені або особи, яких ми можемо притягати до відповідальності, - такого, на жаль, немає", - зізнався Олександр Медведько.

Найцікавішим же для депутатів був етап дебатів, відзначає видання. Всі вони хотіли задати генпрокуророві як мінімум по три-чотири запитання.

- Як генеральний прокурор кваліфікує дії народного депутата Лук’янова щодо крадіжци картки глави Верховної ради, що вплинуло на результати голосування по ухваленню державного рішення? - поцікавився народний депутат Володимир Стретович (НУНС).

- Якщо кваліфікувати всі дії, які робляться у Верховній раді... - багатозначно почав пан Медведько.

- Тоді давайте вирішимо заразом, як кваліфікувати дії по захопленню електрощитової! - втрутився хтось з представників Партії регіонів.

- Для того, щоб кваліфікувати дії, потрібно провести дослідчу перевірку, а ми її не проводили, тому що до нас із цього приводу ніхто не звертався, - зупинив дискусію генпрокурор.

Всього панові Медведьку довелося відповісти трохи більше, ніж на десять питань. Депутати, схоже, залишилися задоволені.

- Та все ж я Олександру Івановичеві не заздрю, тому що знаю, як його тягають то туди, то сюди - мене так само тягали, - узяв слово колишній генпрокурор, народний депутат Святослав Піскун (Партія регіонів).- Він знає, що завтра президент може просто так, раптом, зняти його своїм указом в обхід Верховної ради!

- Та не може! - заперечив йому Віктор Швец.

- Ще як може - один раз вже знімав! - зі знанням справи сказав пан Піскун.

Відмовився від претензій на адресу пана Медведька і представник "Народної самооборони" Віктор Шемчук, якого називали одним з можливих претендентів на крісло генпрокурора у разі відставки Медведька. "Олександр Іванович, в принципі, як мені здається, зумів переконати нас в тому, що не так багато проблем в прокуратурі, тому ухвалу (про висловлення йому недовіри) я підтримувати не буду", - заявив він.

Не менш несподіваною виявилася позиція заступника глави фракції БЮТ Андрія Кожемякіна, чий підпис також стоїть під проектом ухвали про висловлення недовіри діючому генпрокуророві. "Я вважаю, за цей короткий час ми змогли переконатися, що Олександр Іванович - найбільш аполітичний, справжній професіонал і, як здається не тільки мені, але і більшості членів нашої фракції, дійсно намагається поступати згідно з законом, - заявив пан Кожемякін. Слід зазначити, що з 187 підписів під ухвалою про висловлення недовіри діючому генпрокуророві 135 належать членам БЮТ. "Ухвалу пропоную відкликати", - твердо сказав пан Кожемякін.

- Загалом, я зробив висновок, що ухвалу ніхто не підтримує, - резюмував глава комітету. І дійсно, в ході голосування майже всі присутні на засіданні проголосували за те, щоб рекомендувати Верховній раді відхилити проект ухвали про висловлення недовіри генпрокуророві. Єдиний, хто продовжував наполягати на зміні глави ГПУ, був Володимир Стретович. "Баба-яга проти!",- голосно заявив він, піднявши руку.