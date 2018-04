Сьогодні Всесвітній день поцілунків

Цього дня всі охочі можуть "обмінюватися своїми душами" з повним правом: 6 липня відзначається Всесвітній день поцілунків, який вперше вигадали у Великобританії. А два десятки років тому він був затверджений Організацією Об`єднаних Націй. У багатьох містах цього дня проходитимуть різні конкурси поцілунків, учасники яких мають шанс виграти різні призи і подарунки. Отже, насмілюйтеся, встановлюйте рекорди "поцілунків"!

Чому люди цілуються? По-перше, тому що це є традиційним. У всьому світі люди, потрапляючи в романтичну ситуацію, відчувають неусвідомлену необхідність цілуватися. Таке відчуття, що представники протилежної статі запрограмовані на поцілунок і лише цього і чекають. Якщо ви це зрозумієте, то отримуватимете більше і самих поцілунків, і задоволення від них.

Ця програма діє день за днем. Люди бачать акторів, що цілуються на екранах телевізорів, в кіно і в рекламі, їм розказують про те, що їх друзі цілуються з тим-то і тим-то, вони бачать людей, що цілуються на вулиці. В результаті у відомих ситуаціях поцілунок сприймається як обов`язкова їх складова. Тому в романтичній ситуації спрацьовує підсвідомий стереотип, і люди відчувають практично нездоланне бажання поцілуватися незалежно від того, хочуть вони цього насправді чи ні.

Відомі цілувальники: американець А. Е. Вольфрам з Мінесоти за 8 годин поцілував 8001 людину 15 вересня 1990 р. під час фестивалю, що проходив в його штаті. Таким чином, він примудрявся цілувати нову людину через кожні 3,6 секунди.

Перший поцілунок на екрані: 1896 р. - його відобразили Мей Ірвін і Джон С. Райе в 30-секундному ролику Томаса Едісона під назвою "Поцілунок".

Самий насичений поцілунками фільм: "Дон Жуан" (1926 р., компанія "Уорнер Бразерс"). У ньому нарахували 191 поцілунок.

Найдовший поцілунок в історії кіно: Реджіс Тумі і Джейн Ваймен цілувалися впродовж 185 секунд у фільмі "You’re in the Army Now" ("Ти зараз в армії", 1940 р.), що займає 4% всієї тривалості фільму.

