Бабульки кричали Рудьковському: «Разом нас багато...»

Апеляційний суд Києва вчора відмінив ухвалу Печерського суду про узяття Миколи Рудьковського під варту, повернувши йому колишній запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Сам колишній міністр транспорту і зв`язку на судовому засіданні не був присутній - він досі знаходиться в слідчому ізоляторі, пише "Коммерсантъ-Україна".

Вчорашнє засідання Апеляційного суду Києва у справі Миколи Рудьковського було призначене на 16.00. За півгодини до його початку парадний вхід оточили близько 50 чоловік з прапорами Соціалістичної партії. До їх обов`язків входило стояти біля дверей до кінця слухання і скандувати "свободу Миколі Рудьковському" в мить, коли судді підуть у дорадчу кімнату.

Розгляд оскарження почався вчасно. Окрім представників прокуратури і адвокатів на ньому була присутня тільки преса. Микола Рудьковський залишився в СІЗО, оскільки процес розгляду апеляції в даному випадку не вимагає обов`язкової присутності обвинуваченого, зазначає видання.

Сторони почали обмінюватися аргументами і клопотаннями про залучення до справи додаткових матеріалів. Зокрема, захист попросив суд звернути увагу на довідки, надані службою поштового зв`язку, які "доводять, що ніяких письмових повісток Миколі Рудьковському від слідства не приходило". Представники державного звинувачення заявили, що ослаблення запобіжного заходу екс-міністрові може зробити неможливим процес встановлення істини і доведення слідства до кінця, оскільки "на ранок понеділка Рудьковському був заброньований чартерний авіарейс в Російську Федерацію, до Москви". Ці слова прокурора адвокати назвали "провокацією" і у відповідь заявили, що "слідство не цікавиться станом здоров`я підсудного, навіть не дивлячись на те, що є рекомендація медиків клініки `Борис` про необхідність хірургічного втручання". Під час дебатів один з суддів висловив здивування щодо того, що "ряд документів, наданих прокуратурою, не оформлені належним чином, а на деяких з них відсутні дати і підписи". У 16.55 в засіданні була оголошена перерва, і судді пішли радитися. Тоді ж на вулиці пролунали крики мітингувальників.

Нарада тривала близько 15 хвилин, після чого суд повернувся для оголошення рішення. "Апеляцію адвоката Бонюка задовольнити частково. Виключити з ухвали Печерського районного суду посилання на можливість його подальшого оскарження, а саму ухвалу - відмінити. У зміні запобіжного заходу Миколі Рудьковському з підписки про невиїзд на узяття під варту - відмовити. На цьому розгляд апеляції вважається завершеним", - зачитав головуючий суддя.

Практично одночасно представники обох сторін витягнули стільникові телефони. "Звільнили. Зараз потрібно ще декілька паперів. Коли Нік Ніка відпустять з СІЗО - відразу в лікарню", - радісно випалив адвокат. "Так, його випустили. Не знаю. Буде видно. Ми вже повертаємося", - зі спокійним виразом обличчя сказала в трубку прокурор.

Тим часом мітинг на вулиці набрав нових обертів. Одна з бабусь на весь голос кричала про те, що "чернігівці ніколи не пропадуть". Інша викрикувала: "Ми з тобою до кінця, Коля". При цьому глашатай акції - пані з мегафоном - несподівано почала скандувати гасло "помаранчевої революції" 2004 року "Разом нас багато - нас не подолати".

Адвокат Миколи Рудьковського бігом попрямував до свого автомобіля, де прямо на капоті почав писати прохання про видачу копії рішення Апеляційного суду, завіреного мокрою печаткою і підписом судді. Згідно з процесуальними нормами, тільки на основі цього документа протягом 48 годин після його надходження в СІЗО Микола Рудьковський може бути відпущений з-під варти.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр транспорту Микола Рудьковський вчора не зміг вийти з СІЗО.

Як відзначила в коментарі журналістам прес-секретар Рудьковського Вікторія Бутенко: «Ми вважаємо, що суд був призначений впритул за часом. Тому що на момент закінчення засідання була закрита канцелярія і нам ніхто не зміг видати копію рішення суду. І вже СІЗО не приймало документи», - заявила В.Бутенко.

***У грудні 2007 року СБУ порушила кримінальну справу відносно Миколи Рудьковського за ч. 5 ст. 191 УК ("розтрата коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим положенням"). За інформацією слідства, пан Рудьковський витратив 392 тис. грн з держбюджету для здійснення чартерного рейса до Парижа в особистих цілях. Потім справу передали на розслідування прокуратурі Києва, і 14 грудня панові Рудьковському був вибраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. 24 грудня Київська прокуратура заявила про закінчення слідства і готовності передати справу до суду. 11 лютого поточного року Печерський суд Києва задовольнив подання прокуратури про посилення запобіжного заходу відносно Рудьковського, і він був узятий під варту в СІЗО №13.