Порошенко і Керрі обговорили порядок денний візиту президента України до Вашингтона



Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, зустріч відбулася в рамках саміту НАТО у Великій Британії.

Глава держави висловив вдячність за послідовну та солідарну позицію, міцну підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні у контексті протидії агресії. «Це – наша боротьба за свободу і незалежність, і українці високо цінують підтримку США», - зазначив Порошенко.

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Порошенко поінформував Керрі про кроки, які вживаються українською стороною з метою мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, про пакет пропозицій до завтрашнього засідання Тристоронньої контактної групи, який підготувала Україна. Він зазначив, що наша держава «з обережним оптимізмом чекає на підсумки цієї зустрічі».

Керрі підкреслив, що Сполучені Штати Америки і надалі підтримуватимуть всіма засобами незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також продовжать наполегливо працювати задля консолідації міжнародних зусиль для підтримки України.

«Ми сподіваємося на реальне припинення вогню, на те, що російські війська залишать Україну», - також зазначив Керрі додавши, - «це наша мета і ми маємо обговорити деталі як уникнути довготривалої конфронтації».