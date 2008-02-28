Ірина Бережна про спробу залишити Ющенка на другий президентський термін

Ухвалення нової редакції Конституції на всеукраїнському референдумі призведе до правового колапсу в державі та найгострішого громадянського протистояння.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловила народний депутат, член фракції Партії регіонів Ірина БЕРЕЖНА.

Вона наголосила, що операція Секретаріату Президента “під кодовою назвою “Народна Конституція” є нічим іншим як спробою забезпечити другий термін діючому Президентові”.

І.БЕРЕЖНА вважає, що стратегія, обрана Президентом для узурпації влади, давно відома і виглядає таким чином, що зусиллями Національної конституційної ради буде розроблений текст нової Конституції, який істотно розширює повноваження глави держави. Вона зазначила, що саме така редакція й буде винесена на всенародне обговорення для його ухвалення.

За словами І.БЕРЕЖНОЇ, дивно, що Президент не розуміє, що у нестабільному суспільстві винесення на референдум проекту нової Конституції може остаточно зруйнувати державний механізм. “Діюча Конституція прийнята всього 12 років тому, тому викликає здивування завзяте бажання Президента створити нову її редакцію, так і не показавши народу та владі приклад пошани до діючого Основного Закону”, - сказала вона.

Народний депутат наголосила, що шлях, обраний Президентом по винесенню нової Конституції на референдум, є безперспективним з кількох причин. Вона нагадала, що діючий закон про референдум дуже застарілий, тому необхідно або внести до нього зміни, або прийняти новий закон, що в умовах політичних протистоянь в парламенті зробити практично нереально.

І.БЕРЕЖНА вважає, що проект закону «Про всеукраїнський референдум», запропонований членом фракції НУ-НС Юрієм КЛЮЧКОВСЬКИМ, є «правовим казусом», що не витримує жодної критики. Зокрема, за словами народного депутата, даним проектом пропонується надати Президентові можливість ініціювати проведення всеукраїнського референдуму власним указом, так само як приймати «потрібні» закони, у тому числі й нову Конституцію, безпосередньо на референдумі.

“Можна спрогнозувати ситуацію, коли незгодні з «пропрезидентським» варіантом Основного Закону політичні сили, так само винесуть альтернативні проекти Конституції на референдум. Все це незмінно приведе до правового колапсу в державі і найгострішого громадянського протистояння”, - додала І.БЕРЕЖНА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 27 грудня 2007 року своїм указом створив Національну конституційну раду, а 18 лютого 2008 року затвердив її персональний склад у кількості 97 осіб.

23 лютого у статті “Україні потрібна Конституція національного творення” для тижневика “Дзеркало тижня” В.ЮЩЕНКО заявив, що потрібно розробити абсолютно новий проект Конституції, який має бути або схвалений парламентом, або – в разі, якщо цього не станеться, – на референдумі за народною ініціативою без участі Верховної Ради.