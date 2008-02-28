Кравчук хоче знати, чиї родичі і свати сидять на трубі

Президент України в 1991-1994 роках Леонід КРАВЧУК вважає, що за участю Секретаріату Президента розпочалася кампанія з дискредитації уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Л.КРАВЧУК висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Три губернатори сидять в Адміністрації Президента і розповідають про погану роботу уряду: уряд не може подолати інфляцію за два місяці, уряд не так ставиться до регіонів у частині організації бюджету. Я говорю відкрито: розпочався процес дискримінації і дискредитації уряду. Отже, ставиться питання про його усунення», - сказав Л.КРАВЧУК.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО спокійно не спостерігатиме за процесом дискредитації її уряду. «У неї хіба мало відповідних сил? Демократична коаліція, яку, як я розумію, очолює Президент, який має робити все, аби вона працювала і знаходила шляхи реалізації завдань, що стоять перед Україною, починає з дозволу когось (поки не знаю кого, але дізнаюся – потім скажу) розвалювати цю коаліцію. Це не на користь Українській державі», - вважає він.

Л.КРАВЧУК вважає, що зараз у відносинах Секретаріату Президента склалася ситуація, аналогічна ситуації 2005 року.

На його думку, уряд займає патріотичну позицію в переговорному процесі з російським ВАТ «Газпром». «Хто з нас знає, що відбувається в газовому секторі? Президент каже одне, Москва говорить інше, Ю.Тимошенко говорить третє. Якщо те, що є насправді, а я читав той документ «Газпрому», який «виплив» в Україні, то цілком природно, що «Газпром» прагне увійти в Україну і управляти не тільки газом, що купується, а й тим, що видобувається в Україні. Якщо це правда, а це, швидше за все, правда, тому що її ніхто не спростовує, то в даному випадку уряд займає патріотичну позицію. Не можна все передати «Газпрому», - наголосив він.

Л.КРАВЧУК переконаний, що керівництво країни має обнародувати дійсну ситуацію в газовому секторі. «Чиї інтереси там захищають? Хто сидить на трубі? Родичі, свати? Хто бореться, аби одіозні особи України займали ключові позиції в газовому господарстві?», – поцікавився колишній глава держави.

«Можуть бути різні відносини між Президентом і прем`єром. Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО (прем`єр-міністр України в 1997-1999 рр. – УНІАН) і Євген МАРЧУК (прем`єр-міністр України в 1995-1996 рр. - УНІАН) добре знають, як ми сперечалися в кабінетах. Як ПЛЮЩ, КУЧМА і я сиділи в кабінеті – там стіни дрижали. Але люди про це не знали. Є культура. І якщо Президент є всенародно обраним Президентом, він повинен показувати приклад толерантності в публічних відносинах з урядом і парламентом. І те, що сьогодні відбувається, - це проблема особистих відносин, а з них починаються конфлікти», - вважає Л.КРАВЧУК.