Лещенко повідомив, що його і Подоляка перепризначили.

Радників та помічників колишнього глави Офісу президента України Андрія Єрмака звільнили після його відставки, але декого перепризначили. Про це повідомив в ефірі телемарафону Сергій Лещенко, позаштатний радник Офісу президента.

"Пішов глава Офісу і пішли його радники. А я і Михайло Подоляк ми перепризначені на посаду радників Офісу президента. І це рішення, якому вже не один тиждень", - наголосив він.

При цьому додав. що особливих змін "це не потягнуло за собою".

Відео дня

"Заступники голови Офісу відповідальні за кожен напрямок - штатні посади, бо і я, і Михайло Подоляк, ми позаштатні радники, а заступники і вертикалі під ними, як працювали, так і працюють. Власне кажучи, особливих змін в роботі Офісу не відбулося", - наголосив Лещенко.

Звільнення Єрмака - як це було

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку.

Він зазначив, що відбудеться перезавантаження Офісу президента України.

Глава держави висловив вдячність Єрмаку за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена.

Це сталося після того, як НАБУ і САП повідомили, що впродовж 15 місяців проводили розслідування з розкриття величезної корупційної схеми в галузі енергетики. Йдеться про операція, яку називають "Мідас".

Деякі високопосадовці, політики та бізнесмени, створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Серед них називають бізнесмена Тимура Міндіча (псевдонім "Карлсон"), міністра юстиції та ексміністра енергетики Герман Галущенко (псевдонім "Професор"), виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор")

НАБУ і САП проводили обшуки у Єрмака. За даними Financial Times, ці процесуальні дії можуть бути пов’язані з корупцією у галузі енергетики.

Вас також можуть зацікавити новини: