Експерти зауважують, що реакція Заходу на стягування російських військ помітно ослабла за останній тиждень і це дуже небезпечно.

Реакція США на стягування військ Росії до кордону України була нерівномірною. Спочатку відповідь була чудовою. Два тижні тому радник Національної ради безпеки США Джейк Саліван, Держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі, а також президент Джо Байден зателефонували своїм колегам в Україні, щоб висловити підтримку, якщо Москва піде на ескалацію.

І щоб Москва теж отримала цей сигнал, Міллі також зателефонував російському колезі, - зауважив екс-посол США в Україні і експерт Atlantic CouncilДжон Гербст. Впродовж минулого тижня дії адміністрації Байдена ослабли. Так, вона правильно зробила, що запровадила санкції проти Росії за низку провокацій за останні роки. Але Департамент юстиції не втілив раніше схвалені санкції проти "Північного потоку-2".

Читайте такожDie Zeit: "Північний потік-2" не може існувати, якщо Росія готує наступ проти УкраїниВраховуючи вплив зриву "Північного потоку-2" на геополітичні амбіції Москви, цей сигнал про продовження базікання адміністрації щодо проекту применшує стримуючу цінність санкцій. Більш проблематичним було рішення змінити курс двох військових кораблів США, які прямували в Чорне море, після необдуманих слів російського міністра оборони Сергія Шойгу. Вашингтону потрібно відновити стримуючу цінність своєї першочергової дипломатії.

"Можливо, найкраще, що можна зробити, - це оголосити про обумовлені санкції, які будуть запроваджені, якщо Москва посилить свою війну проти України. Хорошою ціллю буде великий російський банк на зразок "Внешекономбанк". Передача більшої кількості військового обладнання Україні теж матиме значення включно з додатковими протибатарейним радаром для ракет, ракети Javelin, а також прибережний радар для протикорабельних ракет. США повинні також своєчасно ділитися розвідувальною інформацією про російські військові операції", - радить Гербст.

Колишній заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу похвалив дипломатичні зусилля Вашингтону і його союзників, націлені попередити Москву про "ціну і наслідки" подальшої агресії. Зокрема, президент Байден зателефонував Путіну. Але ці застереження були підірвані змішаними сигналами: скасуванням відправки двох кораблів США в Чорне море після скарг Росії, не бажання Байдена обкласти санкціями "Північний потік-2", а також пропозиція провести зустріч президентів США і Росії цього літа.

"США й союзники повинні пришвидшити передачу нової військової допомоги Україні включно з ракетами ППО, ударними безпілотниками й розвідувальними даними в реальному часі, які завдадуть значних втрат російським силам в разі спроби захопити більше територій. Союзники розділені щодо членства України в НАТО. Але вони можуть зробити інші кроки, наприклад, розгорнути військовий батальйон в тренувальному центрі в Україні або створити спільну чорноморську військово-морську базу в Одесі", - радить Вершбоу.

Читайте також"Потік гробів не лякає": журналіст пояснив, що може зупинити Путіна в УкраїніУ свою чергу, Україні потрібно запросити міжнародних спостерігачів, щоб вони побачили стриманість української армії на Донбасі. І що саме Росія разом з її маріонетками підвищує напругу. США можуть це підкріпити публікацією незасекречених супутникових фото, які задокументують російську відповідальність й спростують російську пропаганду.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що готовність Кремля вести війну проти України пов'язана з дедалі більшою впевненістю Росії у тому, що Захід нічого робити не буде.

"Ми насправді нічого й не зробили з вторгненням в Грузію в 2008-му. Вони побачили нашу відмову діяти в Сирії й відмову покарати їх будь-яким значущим чином після вторгнення в Україну у 2014 році", - вважає Ходжес.

На його думку, до цього часу реакція Заходу на нове загострення була неефективною й змішаною. Вона викриває відсутність всеосяжної стратегії у Чорноморському регіоні. Німеччина, Франція і Велика Британія особливо розчаровують повною відсутністю будь-яких зусиль чи тиску на Кремль. Але США відповідають за лідерство. І вони були або занадто м'якими, або бездіяльними щодо Росії з 2008 року. Лише скасування цієї тенденції применшення російської загрози й відновлення згуртованості США і їхніх союзників притягне Кремль до відповідальності. Лише так можна запобігти новому конфлікту.

Слова президента Байдена про те, що Путін - "вбивця" точні. А його однозначна заява про те, що суверенітет й територіальна цілісність України - це пріоритет для США, була сильною. Однак, поки не відомо, що насправді це означає.

У свою чергу, екс-посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав, що на тлі стягування російських військ до кордону України президент Джо Байден, канцлер Ангела Меркель і президент Еммануель Макрон закликали Москву відвести ці сили й пом'якшити ситуацію. Вони повинні заохотити інших лідерів теж виступити з такими закликами.

Читайте такожFAZ: Зеленський вимагає від Макрона більшого, він має раціюПоки не відомо, які саме наміри у Росії: вона грає м'язами, щоб роздратувати Київ і Захід, чи готує нове вторгнення в Україну. Цілком можливо, що Володимир Путін ще й сам не вирішив. Захід повинен зробити все можливе, щоб переконати Кремль у високій ціні військового наступу, яку не можна недооцінювати. Пайфер радить скласти список потенційних жорстких санкцій США і ЄС і передати їх Кремлю.

"На додачу, США й інші країни повинні забезпечити військову допомогу Києву, таку як додаткові ракети Javelin. НАТО не піде на війну з Росією за Україну, але він все одно може показати готовність допомагати українцям захистити себе", - вважає екс-посол.

Колишній координатор Держдепартаменту щодо політики санкцій Деніел Фрід зауважив, що в 2008 році США і Європа надто повільно усвідомили реальну небезпеку підготовки Путіна до вторгнення в Грузію. Цього ж разу Захід попередив Кремль, що відновлення агресії проти України буде мати наслідки.

"Путін, як і всі лідери СРСР до нього, схоже, підраховує рішучість своїх суперників. Він може перевіряти, чи Захід спить або надто заклопотаний, щоб діяти. Але це не так. Більше того, Путін продовжує відштовхувати європейські уряди (Чехія стала останнім прикладом) своєю безглуздою агресією. Солідарність Заходу з Україною, Чехією й іншими, хто потрапив під тиск Кремля, може бути ефективним. Варто її підтримувати", - вважає Фрід.

Читайте також"Руки геть від України": у Європарламенті жорстко звернулися до ПутінаЕксперт Atlantic Council Браян Вітмор радить розглядати стягування військ Росії до кордонів України в більш широкому контексті. Москва відправила нові сили в окупований Крим, розширює й модернізує свої війська в Калінінграді, а також розгортає постійну військову присутність в Білорусі. На додачу, щоб продемонструвати Путіну свою лояльність, білоруський диктатор Олександр Лукашенко теж відправив свої війська до кордонів з Україною і Польщею.

"Все разом це говорить про серйозну загрозу для безпеки не лише України, а й країн НАТО, таких як Польща і Литва. Російське стягування військ на західному фронті також ілюструє, що українську безпеку не можна відділити від безпеки США і їхніх союзників", - наголошує Вітмор.

Відповідь Заходу повинна бути цілісною й націленою стримати російську агресію як проти союзників по НАТО, так і проти партнерів, які не належать до альянсу. Це означає збільшити присутність військ НАТО в Польщі й країнах Балтії, розширити військову допомогу Україні, а також послати чіткий сигнал Москви, що нова агресія проти України буде мати нищівні наслідки для Росії.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Переклад: Лесь Димань