"Такий прояв підтримки багато говорить про зв’язки між США та Україною", вважаю в ОПУ.

Переважна більшість працівників посольства США в Києві залишилися в українській столиці і продовжують працювати попри можливісь виїзду з країни.

Про це повідомила Twitter кореспондентка CNN Наташа Бертран.

"Як повідомило CNN у вівторок обізнане джерело, переважна більшість американського персоналу в посольстві США в Києві продовжують залишатися на робочих місцях і не використовують можливість від'їзду за власним бажанням. Членам сімей все ж наказано виїхати", - зазначила вона.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на цей допис та подякував дипломатам США за такий прояв підтримки