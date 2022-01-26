Переважна більшість працівників посольства США в Києві залишилися в українській столиці і продовжують працювати попри можливісь виїзду з країни.
Про це повідомила Twitter кореспондентка CNN Наташа Бертран.
"Як повідомило CNN у вівторок обізнане джерело, переважна більшість американського персоналу в посольстві США в Києві продовжують залишатися на робочих місцях і не використовують можливість від'їзду за власним бажанням. Членам сімей все ж наказано виїхати", - зазначила вона.
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на цей допис та подякував дипломатам США за такий прояв підтримки
"Дякую вам, дорогі американські друзі. Ми дуже цінуємо ваш вибір залишитися і підтримати нас, попри те, що вам довелося розлучитися зі своїми близькими. Такий прояв підтримки багато говорить про зв’язки між США та Україною", - написав Єрмак.
Як повідомляв УНІАН, раніше Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їх сімей з посольства в Києві через загрозу військових дій Росії.
Водночас посольство США закликало американських громадян розглянути можливість виїзду.
Евакуація посольств з України: що відомо
Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не планує евакуацію співробітників Представництва ЄС в Києві.
Австралія закликала своїх громадян негайно покинути Україну і вже почала відкликати членів родин австралійських дипломатів з Києва.
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Канада підтвердила намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатів і радить своїм громадянам виїжджати на тлі загроз від РФ.
У Міністерстві закордонних справ України називали евакуацію співробітників посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.