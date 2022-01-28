Цього разу президент відповідав на питання іноземних журналістів.

Завершилася прес-конференція президента України Володимира Зеленського за участі представників іноземних ЗМІ. Під час відповіді на питання журналістів, президент зокрема підняв теми російського вторгнення в Україну, стабілізації вітчизняної економіки, евакуації дипломатів ряду країн та боротьби з олігархами.

Що саме говорив Зеленський - читайте нижче:

Про відносини з Байденом

27 січня президент Зеленський і президент США Джо Байден провели розмову, яка тривала близько двох годин. Під час сьогоднішньої прес-конференції президент України спростував поширену раніше американськими медіа інформацію про нібито "напругу" під час телефонної розмови з американським лідером.

У нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як і він глибоко розуміє, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Ось і все", - зазначив Зеленський

Також Зеленський зауважив, що сподівається на створення майданчика для перемовин у форматі Україна - США - Росія для досягнення миру. При цьому він наголосив, що "президент Байден нічого не винен Україні".

Що може зробити президент Байден? Я не знаю, чи він може, я хотів би вірити, що він це може і що він це зможе - щоб у нас був майданчик для перемовин у форматі США, Росія та Україна... Я кожного разу пропоную ті чи інші кроки від нашої держави, - розповів президент

Про стабілізацію економіки

Зеленський стверджує, що через паніку, спричинену заявами про можливий повномасштабний напад Росії, Україна може втратити власну економіку.

Для нас дуже важливий зараз момент. Ми можемо втратити економіку нашої держави, але перш за все люди. Імовірність атаки є, вона нікуди не пішла, - зазначив президент

За його словами, для стабілізації вітчизняної економіки наразі необхідно залучити 4-5 мільярдів доларів. Також президент повідомив, що йдеться не лише про кредити від інших держав чи фінансових установ, а й про їхні гарантії.

Про евакуацію іноземних дипломатів

Ряд країн, серед яких США, Австралія, Німеччина й Канада, почали евакуацію власних дипломатів із посольств у Києві. Таке рішення пов'язують з можливістю російського вторгнення в Україну.

Під час прес-конференції президент Зеленський наголосив, що Україна – не "Титанік", і дипломати не повинні покидати її.

Це капітани дипломатії, представники своїх держав, і ми знаємо, що капітани востаннє покидають корабель. Я вважаю, що у нас не "Титанік", Україна іде вперед, - наголосив глава держави

За словами президента, усі співробітники посольств та дипломати мають бути в Україні.

Так, я вважаю, що це помилка (виїзд іноземних дипломатів з України – УНІАН). Я відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України, - зазначив президент

Про ймовірність вторгнення Росії

На думку президента, ймовірність російського вторгнення в Україну й досі залишається високою. Також Зеленський підкреслив необхідність обережно, але постійно нагадувати, "щоденно, щохвилинно, щосекундно, що завтра буде війна".

Імовірність атаки є, вона нікуди не пішла. Вона була у 2021 році така сама, у 2020 році вона була меншою, у 2019 році після "Нормандського формату" вона була ще меншою. Позавчора була зустріч радників у "нормандському форматі". Тож якщо це все не просто політичний театр, і все це дуже серйозно, то це кроки до діалогу, до мирного врегулювання процесу, - зазначив президент

Також президент зазначив - якщо в Україні буде повномасштабна війна, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. На його думку, у країнах, які колись були членами СРСР, можуть бути провокації.

Зеленський переконаний, що українська армія має розвиватися незалежно від того, чи буде Україна в НАТО.

Незважаючи, коли ми будемо в НАТО або ми не будемо в НАТО, - не все від нас залежить, на жаль, - ми точно розвиваємо нашу армію. Ми повинні це робити, ми повинні себе захищати. Але ми точно зараз розуміємо: якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі", - наголосив Зеленський

Також президент висловився щодо запрошення глави МЗС Росії Сергія Лаврова зустрітися у Москві чи в інших містах Росії. Зеленський звернув увагу, що Москва відмовилась говорити про Донбас на цій зустрічі.

Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб людина у такому форматі не погодилась. Навіщо про це говорити? Ти ж чоловік, доросла людина. Начебто з досвідом великим. Немає чим зайнятися? Для чого ти пропонуєш те, що не дасть ніякого результату. Значить, тобі байдуже: загинула людина якась на кордоні, чи ні. Тобто, тупо цинізм high level, - зазначив президент

Про боротьбу з олігархами

Зеленський зазначив, що боротьба з олігархами стоїть серед його пріоритетів на третьому місці - одразу після "ескалації та економіки".

Він зазначив, що, якби не сьогоднішні виклики щодо загрози війни з Росією, економічних проблем, то питання боротьби було б на першому місці.

Ми активно боремося з цим процесом в Україні. В нас є непогані результати, - наголосив президент

Про кібератаки в Україні

Також президент прокоментував ситуацію з кібератаками в Україні.

Кібератак дійсно було чимало вже. Ми запобігли. І багато речей ми, дійсно, змогли повернути до роботи, багато сайтів наших урядовців. І також, що стосується фізичних атак, мені здається, що команда сильна в тому, що ми можемо запобігати заздалегідь і розуміти, що можуть бути жертви, - зауважив Зеленський.

Зеленський також відзначив проблему масових "мінувань", зокрема, шкіл у Києві та інших містах України. Він додав, що деяких людей, які залишають неправдиві повідомлення про замінування, спецслужби знаходять навіть на території України.

Нагадаємо, наприкінці минулого року відбувся прес-марафон "30 питань президенту України". Захід тривав п'ять годин замість анонсованих трьох. Під час марафону президент Зеленський відповідав на питання українських журналістів. УНІАН зібрав найважливіші заяви президента.