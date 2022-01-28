Також Володимир Зеленський повідомив, що правоохоронці запобігли терактам, які планували вчинити на вулицях.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з кібератаками в Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, яка транслювалася на сторінці Офісу президента України у Facebook.

"Кібератак дійсно було чимало вже. Ми запобігли. І багато речей ми, дійсно, змогли повернути до роботи, багато сайтів наших урядовців. І також, що стосується фізичних атак, мені здається, що команда сильна в тому, що ми можемо запобігати заздалегідь і розуміти, що можуть бути жертви", - зауважив Зеленський.

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Він додав, що "декілька процесів на вулицях, які мали статися, - дійсно спрацювали дуже сильно спецслужби і правоохоронні органи".

"Ми розуміли, що будуть дуже серйозні провокації. Це правда... Я не можу говорити, як спрацювали наші хлопці, але ми бачимо, що це без жертв", - сказав президент.

Зеленський також відзначив проблему масових "мінувань", зокрема, шкіл у Києві та інших містах України.

"Це були телефонні сигнали. І тому ми розуміли, звідки приходять ці сигнали: вони були з тимчасово окупованих територій, вони були з території Криму тощо. Таких дуже багато речей відбувається. Вони відбуваються щоденно. Розробляється план заходів, щоб дійсно ми не втратили жодної людини, щоб не було вибухів; в школах, не дай Боже, ніхто не постраждав", - зазначив глава держави.

Він додав, що деяких людей, які залишають неправдиві повідомлення про замінування, спецслужби знаходять навіть на території України.

"Знаходили також людей, які, наприклад, приїхали з тимчасово окупованої території. Приїхала людина і хотіла повернутися назад, була затримана. Був підпал консульства у Львові - Російської Федерації... Таких речей дуже багато, але щоденно наші правоохоронці, Служба безпеки України, розвідка - всі працюють. Все розуміють, що потрібна щоденна провокація для того, щоб максимально розхитувати ситуацію всередині нашої держави", - сказав Зеленський.

Кібератаки на сайти держорганів України

У ніч на 14 січня було скоєно хакерську атаку на ряд українських урядових сайтів, зокрема, Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

Служба безпеки України розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.

У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.

Крім того, 26 січня було скоєно кібератаку на офіційний сайт України Ukraine.ua.