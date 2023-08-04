Олексій Данилов нагадав, що необхідно бути реалістами.

Україна навряд чи поверне собі статус ядерна держава. Проблема полягає не тільки в політиці, але в технологічній стороні питання.

"Що стосується арсеналу, який був у нас вилучений, давайте будемо реалістами - навряд чи це взагалі можливо. І не тільки з якихось політичних питань, а й з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни, - це складна річ", - заявив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання, чи можуть гарантії безпеки для України передбачати наявність ядерної зброї.

За його словами, є держави, які безпосередньо не володіють ядерною зброєю, але її їм надають країни НАТО.

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"Чи буде це працювати в нашому випадку - я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна і важка робота", - підсумував секретар РНБО.

Відмова від ядерної зброї - головні новини України

Україна в 1994 році підписала Будапештський меморандум, згідно з яким відмовилася від ядерної зброї натомість отримала гарантії безпеки. У 2014 році Російська Федерація напала на Україну, чим порушила договір.

У лютому 2021 року президент Володимир Зеленський виступив проти відновлення ядерного статусу України. При цьому він вказав, що Москва не напала б, якби у Києва була ядерна зброя.

У свою чергу 42-й президент США Білл Клінтон зізнався, що шкодує через свою роль в ядерному роззброєнні України у 1990-х роках.

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