За словами начальника ГУР, наразі політична та економічна російська еліта, яка досить сильно постраждала від санкцій, чекає "слушного моменту".

Зміна чинної влади в Кремлі можлива за одним із двох сценаріїв: "депутинізація" або розвал Російської Федерації на багато частин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, політична та економічна російська еліта, яка сильно постраждала від санкцій, чекає "слушного моменту", не створюючи самостійно протестні настрої.

"Слушного для правильної зміни (Путіна - УНІАН). Як то кажуть, "преемственности", - зазначив Буданов.

Разом з тим, начальник ГУР назвав два імовірні сценарії повалення нинішньої влади Росії.

"Можливі лише два варіанти, чим усе це закінчиться. Перше, це наступник Путіна зупиняє основні дії не лише в Україні, а в багатьох куточках світу. І каже: "Знімайте, будь ласка, з Росії всі накладені санкції, вибудовуємо нові відносини. Росія тут ні до чого, виключно була людина, яка керувала раніше державою, і це її особисті проблеми, він маніяк", - припустив Буданов.

Тобто, відбудеться так звана "депутинізація", як раніше була "десталінізація".

"Ну і в усьому звинувачують його (Путіна - УНІАН). Інший варіант - це просто розвал Росії на кілька частин, на три та більше", - зазначає керівник ГУР.

На питання журналіста, чи відомі постаті "наступників" Путіна, він відповів, що "цей процес якраз зараз триває".

"Це дуже сильно підкилимна боротьба. Башти Кремля мають між собою знайти якийсь консенсус. А це тяжко", - каже Буданов. - "Не треба заважати цьому процесу", - наголосив начальник ГУР, відмовившись називати імена цих осіб.

При цьому коментувати заяви про "смерть Путіна" Буданов теж не став.

"А чи живий Путін зараз? Риторичне питання...Я утримаюсь від цього", - сказав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військові РФ можуть влаштувати переворот і вбити Путіна через провал у війні.

Також повідомлялося, що диктатор готується "подарувати" посаду одній зі своїх дочок, а ось для колишнього президента Дмитра Медведєва він придумав набагато менш приємний "сюрприз".

Раніше ЗМУ також писали, що Путін вже визначився зі своїм наступником, а ось Медведєва він готується зробити "цапом-відбувайлом".

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