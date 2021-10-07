Сьогодні мають відбутися чергове і позачергове пленарні засідання парламенту.

Народні депутати сьогодні розглядають питання про звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні мають відбутися чергове і позачергове пленарні засідання парламенту.

На черговому засіданні передбачено розглянути питання про відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Також заплановані до розгляду проекти постанов про перейменування населених пунктів.

Окрім того, планується розглянути ряду ратифікаційних законопроектів, зокрема, "Про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав", а також "Про вихід України з Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" та "Про вихід з Угоди про співпрацю держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією".

Разом з тим сьогодні депутати розглянуть проект постанови "Про призначення позачергових виборів Добропільського міського голови Покровського району Донецької області".

О 16:00 заплановане позачергове засідання, на якому розглядатиметься сім питань, які стосуються економічного розвитку країни та соціального захисту населення, зокрема, законопроект стосовно скасування підвищення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років.

Сьогодні біля парламенту, зокрема, з боку Кабміну та Маріїнського парку, посилена охорона. Крім того, вулиці Садовій стоять автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій і бригада рятувальників.

Читайте такожРазумков розповів, що роблять з депутатами, які не хочуть голосувати за його відставку

Відставка Разумкова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР, і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.

4 жовтня депутат від "СН" Олексій Устенко у коментарі УНІАН заявив, що фракція "СН" невдовзі обговорить імовірні кандидатури на посаду нового спікера Верховної Ради і його першого заступника, яким може стати Корнієнко. Потенційний кандидат на посаду голови парламенту - нинішній перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Того ж дня Корнієнко в коментарі УНІАН натякнув, що у разі делегування командою президента, не відмовиться стати першим заступником голови парламенту.

5 жовтня Верховна Рада включила до порядку денного сесії питання про відкликання з посади голови парламенту Дмитра Разумкова. Питання про відкликання його з посади розглядатиметься 7 жовтня. Вирішено, що засідання парламенту під час розгляду цього питання вестиме народний депутат від "СН" Данило Гетманцев.

Автор: Надя Пришляк