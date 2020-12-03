Сьогодні обмеження за віком для держслужбовця становить 65 років.

Верховна Рада надає можливість роботи на державній службі до 70 років.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі" (№ 4096) в першому читанні проголосували 260 народних депутатів.

Законопроектом передбачається внесення змін до закону "Про державну службу" щодо можливості повторного призначення на один рік державного службовця, який досяг пенсійного віку без обов’язкового проведення конкурсу щорічно. Сьогодні обмеження за віком для держслужбовця становить 65 років.

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Також пропонується встановити, що у зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що актуальною є проблема, що у виняткових випадках виникає потреба у залишенні держслужбовця на займаній посаді після досягнення ним 65-річного віку "для більш ефективного функціювання державного органу".

При цьому зазначається, що, згідно із законодавством Німеччини, Бельгії та Італії, що строк перебування держслужбовців на держслужбі може бути продовжено до 67-70 років.

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Крім того, законопроектом передбачено, що до призначення Верховною Радою керівника Апарату повноваження суб’єкта призначення стосовно заступників керівника Апарату здійснює голова парламенту.

Як повідомлялося, в липні 2020 року В'ячеслав Штучний був звільнений з посади керівника Апарату ВР. Керівник Апарату призначається парламентом шляхом голосування за відповідну постанову. На сьогодні в парламенті є в.о. керівника апарату Михайло Теплюк, який є заступником керівника апарату.

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Автор: Надя Пришляк