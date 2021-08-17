Партія "Слуга народу" в новому парламенті мала б майже вдвічі менше нардепів.

До Верховної Ради пройшли б п’ять партій, якби вибори відбулися найближчим часом.

Такі результати опитування Центру "Соціальний моніторинг" було оприлюднено сьогодні на брифінгу.

За даними опитування, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 24,9% тих, хто визначився і готовий піти на вибори, за партію "Опозиційна платформа – За життя" – 16,2%, за "Європейську солідарність" – 15,2%, "Батьківщину" – 12,6%, за партію – "Сила і честь" – 5,9%.

Голова правління Центру "Соціальний моніторинг" Ольга Балакірєва зазначила, що при такому розкладі в парламенті у партії "Слуга народу" було б 144 нардепи (на сьогодні у фракції "СН" 243 депутати), в "ОПЗЖ" – 102 (44), "ЄС" – 92 (27), "Батьківщина" – 78 (25), "Сила і честь" – 34 (партія не представлена в парламенті).

За даними опитування, має шанси подолати 5% бар'єр партія "Українська стратегія Гройсмана" – за неї проголосували б 4,7% опитаних.

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За Радикальну партію Олега Ляшка та партію "Свобода" готові голосувати по 2,8% респондентів, за партію "Громадянська позиція" – 2,4%, Партія Шарія – 1,3%, "За майбутнє" і "Народний фронт" – по 1,1%, "Опозиційний блок" і "Голос" – по 0,9%, "Національний корпус" – 0,8%, "Об'єднання "Самопоміч" – 0,6%. 1,4% опитаних проголосували б за іншу партію, а 4,4% – зіпсували б бюлетень.

Довідка. Центр "Соціальний моніторинг" провів опитування з 2 по 11 серпня. 3 тис. 012 респондентів було опитано методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента. Стандартне відхилення-1,1-1,9%.

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Автор: Надя Пришляк