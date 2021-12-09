В оновленому документі висловлена підтримка Кримській платформі і заклик до РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала оновлену резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

"Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС подякував всім державам-членам ООН, які підтримали документ.

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"Він консолідує міжнародну підтримку Кримської платформи та її цілей, протидіє наростаючій мілітаризації Криму, надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ вздовж нашого кордону і в Криму", - відзначив Кулеба.

Резолюції ООН щодо окупованих територій України

18 грудня 2018 року Генасамблея ООН вперше підтримала проект резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів". Тоді за резолюцію проголосували 66 країн-членів ООН, проти – 19, утрималися – 72.

7 грудня 2020 року Генасамблея ООН втретє підтримала оновлену версією цієї резолюції. Документ спрямований на відновлення безпеки та стабільності в регіоні. За оновлений текст резолюції проголосували 63 країни-члени ООН, проти – 17, утрималися – 62.

Окрім цього, 16 грудня 2020 року Генасамблея ООН підтримала оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. Ключовим її елементом є заклик до міжнародного спільноти посилити взаємодію задля тиску на РФ з метою змусити її виконувати міжнародні зобов’язання як держави-окупанта. За проголосували 64 країни, утримались - 86, проти - 23.

Вперше резолюцію про положення у сфері прав людини в окупованому Криму Генасамблея ООН розглядала у грудні 2016 року.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

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Автор: Віталій Саєнко