Також Володимир Зеленський подякував президенту Ізраїлю за принципову підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна внесе до Генасамблеї ООН оновлені резолюції щодо ситуації в окупованому Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він наголосив у своїй заяві за результатами зустрічі з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Зеленський зазначив, що візит ізраїльського президента до України - це його перший державний візит на посаді.

"Ми вдячні Ізраїлю за принципову підтримку України, принципову підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Розраховуємо, що ця позиція зберігатиметься й надалі. Зокрема, й в рамках ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генасамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму і мілітаризації окупованого півострова", - сказав президент.

Він нагадав, що 26 грудня Україна та Ізраїль відзначатимуть 30-у річницю становлення двосторонніх дипломатичних відносин.

"Ізраїль є нашим другом, Ізраїль є нашим великим другом та нашим партнером у регіоні Близького Сходу як з політичної і безпекової, так і з торгівельно-економічної та гуманітарної точок зору", - заявив Зеленський.

Окрім цього глава держави наголосив, що потенціал двосторонньої взаємодії України та Ізраїлю не вичерпано. На його думку, нові можливості для взаємодії відкриває набуття чинності угоди про вільну торгівлю.

"Ми вже бачимо, що угода працює. Поступово зростають обсяги взаємної торгівлі товарами. Вперше з початку пандемії це додає нам впевненості у повному відновлені торгівлі..." - розповів він.

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Резолюції ООН щодо окупованих територій України

7 грудня 2020 року Генасамблея ООН підтримала оновлену резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів". Документ спрямований на відновлення безпеки та стабільності в регіоні.

Вперше ця резолюція була підтримана у грудні 2018 року.

16 грудня 2020 року Генасамблея ООН підтримала оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. Ключовим її елементом є заклик до міжнародного спільноти посилити взаємодію задля тиску на РФ з метою змусити її виконувати міжнародні зобов’язання як держави-окупанта. За проголосували 64 країни, утримались - 86, проти - 23.

Вперше резолюцію про положення у сфері прав людини в окупованому Криму Генасамблея ООН розглядала у грудні 2016 року.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Антоніна Доломанжи