Зараз в Кремлі йдуть явні протиріччя між різними групами.

Пропагандисти починають готувати росіян до виведення військ, до зупинки війни і їм дуже хотілося б вивести війська до початку українського контрнаступу.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив політолог Андрій Піонтковський, зазначивши, що багато світових псевдолідерів зараз намагаються зупинити український контрнаступ.

"Ви звернули увагу, яка розгорнулася діяльність всіх так званих світових лідерів, починаючи з Папи Римського Франциска, Ілона Маска, Білла Гейтса, китайців - хто тільки цим не займається, щоб запобігти контрнаступу", - зазначив Піонтковський.

Він також нагадав, що є така злочинна організація "Валдайський клуб", створена російськими спецслужбами для вербування і координації роботи найбільших агентів на Заході.

"У мене є точна інформація, що ця організація створила російсько-американську робочу групу за планом миру в Україні. Російську сторону очолює відомий кремлівський пропагандист і політолог Дмитро Суслов. А американську - агент впливу, але я вважаю справжнісінький агент Москви - Семюел Шарап, старший науковий співробітник RAND Corporation", - заявив політолог.

Він нагадав, що Шарап опублікував добре відому в Україні два місяці тому статтю "Як уникнути тривалої війни в Україні?".

"Зі стандартними тезами: нібито "симпатизуємо Україні, розуміємо, що Україна зазнала агресії, але ви ж розумієте, вони ніколи не переможуть росіян. Тому давайте будемо не накачувати зброєю, а порадимо знайти серйозну і мирну угоду". Ось ця стаття закладена в основу того документа, який зараз готує російсько-американська група. Серйозності цим зусиллям додає те, що Шарап дуже добре знайомий з не найбільшим нашим доброзичливцем в адміністрації Байдена - радником президента з національної безпеки Джейком Салліваном. Ми знаємо формулу Саллівана: мета американців – не-поразка України. Він протиставляє її формулі Байдена і держсекретаря Ентоні Блінкена, які говорять про перемогу України", - зазначив політолог.

Він також підкреслив, що зараз в Кремлі йдуть явні протиріччя між різними групами.

"Ця лукава формула "не-поразки" і означає якусь почесну нічию, нові лінії перетину і таке заморожування конфлікту, яке допоможе Путіну врятувати владу. Кремль цю лінію розробляє, і я не знаю, як він вирішить. Зараз в Кремлі йде протиріччя між, з одного боку, групою на заморожування конфлікту і утримування Путіна при владі, а з іншого - кремлівськими яструбами, які вимагають негайних ударів", - заявив Піонтковський.

У той же час, політолог зазначив, що в США зараз вкрай несприятливий грунт для нав'язування Україні мирних угод.

"Я маю сказати, що грунт в Америці для нав'язування Україні таких мирних угод несприятливий зараз. Є різке посилення позицій по відношенню до Росії у Республіканської партії. Адже відома діяльність Дональда Трампа, стовідсоткового друга Путіна, який повторює, що Байден, підтримуючи Україну, веде світ до ядерної війни, а він за 24 години закінчить війну, домовившись з Путіним, віддавши йому половину України", - заявив політолог.

При цьому він нагадав, що Республіканська партія відкинула цю позицію. "Ми всі бачили скандал з російським пропагандоном, який нещодавно звернувся до спікера Палати представників Кевіна Маккарті, мовляв "ми знаємо, що ви проти допомоги". МакКарті його просто відшмагав: "Я повністю підтримую Україну в цьому конфлікті. Ми вимагаємо виведення. Ваші війська мають забиратися геть з України. Ви вбиваєте людей, ви військові злочинці". Ця нова позиція Республіканської партії дуже чітка. Вони обрали своєю стратегією у виборчій кампанії атакувати Байдена за недостатню підтримку України. І це різко посилило позиції наших прихильників всередині Адміністрації президента-того ж Блінкена і глави Пентагону Ллойда Остіна. Тому всі ці плани Москви на почесну нічию приречені на невдачу", - заявив політолог.

Контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна розпочинатиме контрнаступ, не чекаючи на надання бойових літаків від партнерів.

2 травня 2023 року держсек США Ентоні Блінкен заявив, що Україна готує контрнаступ у найближчі тижні.

5 травня 2023 року в ОК "Південь" звернулися із закликом до українців через контрнаступ. В ОК "Південь" закликали українців не реагувати на вкиди росіян і дотримуватися інформаційної тиші.

Колаборанти, заспокоюючи самих себе в тому, що нібито паніки немає, збирають речі і організовують евакуацію, побоюючись контрнаступу ВСУ у Запорізькій області.

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