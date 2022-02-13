Збройні сили Канади тимчасово передислокують частину військових з України в інші країни Європи.
Про це повідомляється на сайті уряду Канади.
Тимчасову передислокацію пояснюють "складною оперативною обстановкою, пов'язаною з необґрунтованою агресією Росії проти України".
"Тимчасове переміщення персоналу Об'єднаної тактичної групи не означає закінчення місії, а скоріше дозволяє нам переорієнтувати наші зусилля, забезпечуючи при цьому безпеку військовослужбовців", - йдеться в заяві.
Читайте такожЗеленський запросив Байдена до Києва найближчими днямиВ уряді зазначили, що не обговорюватимуть кількість військових, їх місцезнаходження або наміри.
"Канадські збройні сили як і раніше прихильні народу України і своїй місії зі збільшення потенціалу і можливостей Сил безпеки України", - наголошується в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що посольство Канади в Україні через загрозу російській агресії призупиняє роботу в Києві, а дипломатів евакуюють до Львова.
Крім того, ряд країн світу закликали своїх дипломатів покинути Україну через високий ризик бойових дій.
Імовірність вторгнення РФ в Україну
З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ.
11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент.
Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.
Україна зажадала від РФ роз'яснення щодо військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина отримала від джерел у Росії та Білорусі спростування заяв про підготовлюване вторгнення в Україну.
12 лютого стало відомо, що Росія так і не надала дані по своїх військах протягом раніше відведених їй 48 годин.
Тепер Україна скликає термінову зустріч з Росією та іншими країнами-учасницями Віденського документу.