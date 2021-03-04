Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на обійняття посад державної служби всіх категорій.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" № 1285-ІХ.

Читайте такожЗеленський наклав вето на закон Про проведення конкурсів на держслужбуПро це повідомляє прес-служба президента. Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на обійняття посад державної служби всіх категорій.

Відповідно до закону, протягом шести місяців з дня набуття ним чинності необхідно оголосити конкурси на посади, що обіймають особи, з якими раніше були укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину через поширення COVID-19.

Також закон скасовує положення, згідно з яким суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади категорії "А" з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення голови уряду або відповідного міністра чи керівника державного органу.

Крім того, виключаються обмеження щодо виконання першим заступником міністра чи його заступниками (якщо посада є вакантною) окремих повноважень міністра.

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Автор: Наталя Нічишина