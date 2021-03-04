Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" № 1285-ІХ.
Читайте такожЗеленський наклав вето на закон Про проведення конкурсів на держслужбуПро це повідомляє прес-служба президента. Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на обійняття посад державної служби всіх категорій.
Відповідно до закону, протягом шести місяців з дня набуття ним чинності необхідно оголосити конкурси на посади, що обіймають особи, з якими раніше були укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину через поширення COVID-19.
Також закон скасовує положення, згідно з яким суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади категорії "А" з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення голови уряду або відповідного міністра чи керівника державного органу.
Крім того, виключаються обмеження щодо виконання першим заступником міністра чи його заступниками (якщо посада є вакантною) окремих повноважень міністра.
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