За словами радника керівника президентського Офісу Подоляка, у питанні вирішення конституційної кризи «ми говоримо про якусь політико-правову систему рішень, а не про суто правову».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що історію зі скандальним рішенням Конституційного суду щодо електронного декларування не будуть «спускати на гальмах».

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «Бабель».

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«Є президент, він визначив певні вектори. У випадку з КС це принциповий вектор: ми йдемо до поступового знищення закритості та кастовості системи державного управління. Мені здається, що спікер повинен з нами в цьому напрямку рухатися в унісон, навіть якщо має власні політичні амбіції та цілі», - сказав він.

Подоляк зазначив, що історію з КСУ «ми точно не будемо спускати на гальмах, але є процедурні питання».

«Є досить жорсткі законопроекти, зокрема президентські. Вони повинні пройти всі комітети, слухання і вийти в зал. Якщо зал з якихось причин не зрозуміє важливість цього питання, будуть інші рішення. Будемо пропонувати їх суспільству», - наголосив радник.

За його словами, у питанні вирішення конституційної кризи «ми говоримо про якусь політико-правову систему рішень, а не про суто правову».

«…на жаль, Конституційний суд не залишив нам можливості рухатися виключно за процедурами», - додав Подоляк.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

Голова КС Олександр Тупицький заявив, що пропозиції президента прямо суперечать Конституції.

2 листопада у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№ 4304) є голова ВР Дмитро Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу".

16 листопада Разумков заявив, що законопроект № 4304 був розроблений та підтриманий майже всіма політичними силами у парламенті. Також він закликав створити робочу групу, яка почала б напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо виходу держави з конституційної кризи.

18 листопада заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

Група до 1 грудня має розробити узгоджені законопроекти щодо внесення змін до Кримінального кодексу, законів «Про запобігання корупції» та «Про Конституційний суд України», які обумовлені рішенням КС.

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Автор: Костянтин Гончаров