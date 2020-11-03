Венеційська комісія не надавала офіційного висновку щодо законопроекту Володимира Зеленського про розпуск Конституційного суду України.

Лист від імені очільників Венеційської комісії та GRECO (Група країн проти корупції, орган Ради Європи) на адресу голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо законопроекту про розпуск Конституційного суду України (КСУ) не є повною юридичною оцінкою цього документа.

Про це йдеться у коментарі, який надали DW у секретаріаті Венеційської комісії.

"Якщо Комісія отримає такий запит, то вона підготує свій висновок", - ідеться в коментарі.

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Лист очільників Венеційської комісії та GRECO є "висловленням занепокоєння з приводу можливого розвитку подій, що може представляти дуже серйозну перешкоду для демократичного функціонування інституцій України".

Українська влада має сприймати його як "щиру пропозицію допомогти" у пошуку рішень, які будуть ефективними та водночас поважатимуть Конституцію.

Зазначається, що Рада Європа (РЄ) тривалий час "послідовно та наполегливо" заохочувала Україну запровадити ефективні механізми боротьби з корупцією. У РЄ продовжують наголошувати на тому, що боротьба з корупцією повинна залишатися пріоритетом для української влади. Проте боротьба з корупцією і верховенство права не можуть бути розділені, наголошується в коментарі.

"Припинення мандату суддів Конституційного суду у неконституційний спосіб не може привести до культури правовладдя, яка є необхідною для ефективної боротьби з корупцією", - заявляють у Венеціанській комісії.

Венеційська комісія - це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів країн-членів цієї організації європейським стандартам і цінностям.

Проте, як пояснюється у коментарі, Венеційка ніколи не надавала висновків щодо рішень Конституційного суду, оскільки "ці рішення повинні поважатися та виконуватися".

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"Венеційська комісія неодноразово заявляла, що рішення можуть критикуватися, але політичні атаки на Конституційний суд як інституцію чи на окремих суддів не можуть вважатися законними", - пояснюється в коментарі.

Окремо в секретаріаті наголошують, що судді органу конституційної юрисдикції повинні поважати Конституцію, а також юридичні та дисциплінарні норми. А якщо вони цього не роблять, то "їх індивідуально може бути притягнуто до відповідальності згідно з чинним правилами".

Лист керівників Венеційської комісії та GRECO щодо скандального рішення Конституційного суду

Нагадаємо, раніше до голови Верховної Ради надійшов лист від президента Венеційської комісії Джанні Букіккіо і президента Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) Маріна Мрчела.

У ньому вони виступили проти законопроекту про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, який передбачає припинення повноважень суддів Конституційного суду України.

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Також, керівники Венеційської комісії та GRECO радять Україні подумати над серйозними наслідками в разі припинення повноважень суддів Конституційного суду України.

У відповідь на цей лист у НАЗК наголосили, що швидке відновлення антикорупційної системи неможливе без скасування рішення КСУ. Крім того, у НАЗК переконані, що в своєму рішенні КСУ порушив Конституцію України принаймні двічі.

Скандальне рішення КСУ щодо скасування обов'язкового е-декларування: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Утім, 29 жовтня ввечері Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Конституційний суд 28 жовтня оприлюднив текст рішення, ухваленого Великого палатою КС у складі 15 суддів.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Олександр Топчій