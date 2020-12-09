В Організації закликали подвоїти зусилля у боротьбі з корупцією.

Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Дафіна Ґерчева заявила про зростання корупції у період пандемії коронавірусної хвороби.

Про це йдеться у її заяві з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією 2020, яка є у розпорядженні УНІАН.

«На жаль, за час нинішньої пандемії COVID-19 корупція зросла, адже з’явилися нові можливості для зловживань через слабкі механізми контролю й недостатню прозорість, а кошти не доходили до людей у той момент, коли вони були найбільш необхідні. Такі злочинні дії є достатньо згубними й за звичайних умов, проте завдають особливої шкоди країні та її громадянам під час кризи», - наголосила Ґерчева.

Вона зазначила, що генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив, що потрібно діяти всім разом, щоб покласти край корупції, «зупиняючи тіньові фінансові потоки та офшорні оборудки, викриваючи корисливі інтереси для одержання вигоди через таємні змови і корупцію, й уважно пильнуючи за тим, як витрачаються ресурси на національному рівні».

«Жодна країна не може вказувати лише на інші країни, як на корумповані. Корупція – це повсюдне явище, яке стосується всіх країн, як багатих, так і бідних. Ось чому важливою складовою розвитку країни є побудова необхідних інститутів та правових основ для запобігання і протидії корупції, щоб вона не мала жодних шансів підняти свою потворну голову», - йдеться у заяві.

Також у ній зауважуються, що не існує швидкого рішення, яке б дозволило раз і назавжди позбутися корупції, проте громадянська пильність та нетерпимість до корупції – одні з найефективніших способів подолати її.

Ґерчева закликала подвоїти зусилля у боротьбі з корупцією.

Звіт генпрокурора про боротьбу з корупційними злочинами:

9 грудня, у Міжнародний день боротьби з корупцією, генпрокурор Ірина Венедіктова розповіла, що за 8 місяців її перебування на посаді система органів правопорядку викрила 7 тисяч 748 корупційних злочинів.

Як заявила Венедіктова, майже на 40% збільшилася кількість скерованих до суду кримінальних проваджень з обвинувальними актами – 1 764 проти 1 291 за аналогічний період минулого року.

За словами Венедіктової, на понад 10% збільшилася кількість осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень – 2 937 осіб: 923 працівники правоохоронних органів та 165 депутатів усіх рівнів.

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Автор: Віталій Саєнко