Кулеба сказав, що деякі союзники спочатку не наважувалися відправляти зброю, посилаючись на ризик викликати невдоволення Путіна, але зараз Україна цього аргументу вже не чує.

Успіх контрнаступу свідчить, що Україна може перемогти Росію, але для цього ЗСУ потрібно більше зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок, передає Reuters

Кулеба сказав, що деякі союзники спочатку не наважувалися відправляти зброю, посилаючись на ризик викликати невдоволення президента Росії Володимира Путіна, проте "зараз, дякувати Богу, ми більше не чуємо цей аргумент… ми продемонстрували, що здатні перемогти російську армію. Ми робимо це за допомогою цієї зброї".

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За словами Кулеби, чим більше зброї отримає Україна, тим швидше переможе, і тим швидше закінчиться ця війна.

У свою чергу, як пише Reuters, Бербок пообіцяла подальшу військову допомогу і не виключила постачання бойових танків західного зразка.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про існування перспективи нових поставок важкого озброєння з Німеччини.

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