Мирні переговори зведені до одного питання: Віткофф розповів, з чим летить до Путіна

За його словами, мирний процес йде добре і він дивиться на нього оптимістично.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що має оптимістичний настрій у зв'язку зі спробами досягти миру в українсько-російській війні і залишилося вирішити лише одне питання. Про це він сказав під час виступу на українському сніданку в Давосі.

Віткофф зазначив, що вдалося досягти певного прогресу в питанні врегулювання війни в Україні. За його словами, сторони "знаходяться на завершальному етапі". При цьому залишилося вирішити одне з питань мирної угоди, зазначив Віткофф. І, за його словами, його можна вирішити:

"Ми дійшли до одного питання, обговорили різні його варіанти, і здається, що це можна вирішити. Ми це вирішимо. Багато речей заслуговують українці, тому що вони такі мужні у своїй боротьбі. Я співчуваю українцям. Тому ми їдемо до Москви, щоб завершити це все. Настав час це закінчити, і ми це зробимо".

Також він заявив про можливість скасування американських мит для українських товарів і сприяння переміщенню в Україну промислових компаній.

Віткофф заявив, що вирушить до Москви ввечері 22 січня. Після цього він полетить до Абу-Дабі, де відбудуться зустрічі на рівні робочих груп.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін говорив, що зустрінеться в Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером для продовження діалогу про врегулювання в Україні, а також ‍для ‍обговорення запропонованої Трампом ініціативи Ради миру.

Зустрічі в Давосі

Нагадаємо, що українська делегація провела зустріч зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Основними темами переговорів, за словами секретаря РНБО Рустема Умерова, стали економічний розвиток, відновлення після війни та гарантії безпеки для України

