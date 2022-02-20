На частині Донбасу зафіксували розміщення понад 130 одиниць військової техніки супротивника, яка заборонена мирними домовленостями.

Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, забороненої Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін у Facebook.

Зокрема, зафіксовані самохідні та буксирувані гаубиці, реактивні системи залпового вогню, протитанкові гармати й зенітно-ракетні комплекси.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії РФ.

"Збройні сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", – додала українська сторона СЦКК.

Загострення ситуації на Донбасі – що треба знати

На частині Луганської області 17 лютого підконтрольні Росії бойовики здійснили низку обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння, зокрема, було пошкоджено будівлю дитячого садка, постраждали цивільні.

Своєю чергою, ворог стверджував, що це українська сторона здійснила збройні провокації.

18 лютого у центрі Донецька стався вибух. Згодом з'явилася інформація, що взірвалось авто УАЗ так званого начальника "Народної міліції ДНР" Дениса Сіненкова.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вибух у Донецьку – "диверсія" і "підготова до наступу Києва". Після вибуху в Донецьку затримали нібито "українського спецагента".

Також 18 лютого стало відомо, що Пушилін заявив про масову евакуацію жителів окупованої частини Донбасу у Росію. Потім журналісти дізналися, що звернення лідера бойовиків про евакуацію записали ще до загострення ситуації – 16 лютого.

Українська сторона не раз стверджувала, що єдиний шлях до завершення конфлікту на Донбасі – дипломатичний.

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